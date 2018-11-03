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Ольга Бузова так похорошела, что в Instagram её засыпали комплиментами

Интернет-пользователи продолжают говорить о том, что «интересное положение» 32-летней Ольги Бузовой очень изменило ее.

Не секрет, что с недавних пор главной темой для дискуссий в социальных сетях стала беременность поющей телеведущей Ольги Бузовой, которая якобы тщательно скрывает свое положение от глаз общества.

Ольга Бузова так похорошела, что в Instagram её засыпали комплиментами

На днях внимательные поклонники Ольги заметили, что у их любимицы заметно округлился живот. По мнению интернет-экспертов, телезнаменитость находится на четвертом месяце беременности, поэтому совсем скоро у нее не получится скрывать свое положение.
Фолловеры также обратили внимание на то, что Бузова в последнее время все чаще начала выкладывать в Instagram старые фотографии и видеоролики, тем самым еще больше привлекая внимание к своей личности и слухам о возможном «интересном положении».

И вот на днях Ольга Бузова разместила в личном микроблоге свежий снимок, который буквально взорвал Сеть. Дело в том, что сейчас все читатели в один голос продолжают указывать на то, как сильно знаменитость изменила ее беременность. По словам пользователей, теперь будущая мамочка выглядит не как «старушка Баба-Яга», а как «красивая беременная девушка».

Ольга Бузова так похорошела, что в Instagram её засыпали комплиментами

«Очень сложно не заметить, что беременность очень изменила Вас, Олечка! Вы стали просто красоткой! Глаз невозможно оторвать от вас!», «Бузова, а тебе беременность очень идет! Внешне сильно изменилась и какое-то сияния, как по мне, от тебя начало исходить!», «Оль, ваше сегодняшнее положение сделало вас более женственной и красивой! Поздравляю Вас!» - продолжают засыпать Ольгу Бузову комплиментами в Instagram.

К слову, на данный момент фанатов Ольги очень интересует, кто на самом деле может быть отцом ее будущего малыша. Некоторые склонны предполагать, что виновником интересного положения телезнаменитости является победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову» - сыровар Денис Лебедев.

В свою очередь сама Ольга Бузова отказывается как-либо комментировать возникнувшие предположения, а прямые вопросы поклонников, которые касаются ее возможной беременности, звезда продолжает попросту игнорировать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:16

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