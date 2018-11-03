Ольга Бузова так похорошела, что в Instagram её засыпали комплиментами

«Очень сложно не заметить, что беременность очень изменила Вас, Олечка! Вы стали просто красоткой! Глаз невозможно оторвать от вас!», «Бузова, а тебе беременность очень идет! Внешне сильно изменилась и какое-то сияния, как по мне, от тебя начало исходить!», «Оль, ваше сегодняшнее положение сделало вас более женственной и красивой! Поздравляю Вас!» - продолжают засыпать Ольгу Бузову комплиментами в Instagram.

Не секрет, что с недавних пор главной темой для дискуссий в социальных сетях стала беременность поющей телеведущей Ольги Бузовой, которая якобы тщательно скрывает свое положение от глаз общества.На днях внимательные поклонники Ольги заметили, что у их любимицы заметно округлился живот. По мнению интернет-экспертов, телезнаменитость находится на четвертом месяце беременности, поэтому совсем скоро у нее не получится скрывать свое положение.Фолловеры также обратили внимание на то, что Бузова в последнее время все чаще начала выкладывать в Instagram старые фотографии и видеоролики, тем самым еще больше привлекая внимание к своей личности и слухам о возможном «интересном положении».И вот на днях Ольга Бузова разместила в личном микроблоге свежий снимок, который буквально взорвал Сеть. Дело в том, что сейчас все читатели в один голос продолжают указывать на то, как сильно знаменитость изменила ее беременность. По словам пользователей, теперь будущая мамочка выглядит не как «старушка Баба-Яга», а как «красивая беременная девушка».К слову, на данный момент фанатов Ольги очень интересует, кто на самом деле может быть отцом ее будущего малыша. Некоторые склонны предполагать, что виновником интересного положения телезнаменитости является победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову» - сыровар Денис Лебедев.В свою очередь сама Ольга Бузова отказывается как-либо комментировать возникнувшие предположения, а прямые вопросы поклонников, которые касаются ее возможной беременности, звезда продолжает попросту игнорировать.