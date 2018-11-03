Татьяна Навка поздравила в Instagram Алексея Тихонова с днем рождения





Татьяна Навка является активным пользователем социальных сетей. Фигуристка часто публикует снимки и видео. Несколько дней назад на странице в Instagram фигуристки появилась фотография, на которой она запечатлена обнимающейся с Алексеем Тихоновым. В комментарии к фотографии она написала: "Дорогой наш Лёша, С Днем Рождения тебя!!! Какое счастье, что у меня есть такой необыкновенный друг, такой человечище!". Также спортсменка особо отметила, что ее партнёр по шоу «Ледниковый период» замечательный муж, отрясающий отец и прекрасный друг.Подписчики Татьяны Навки присоединились к поздравлениям фигуристки и написали множество пожеланий Алексею Тихонову. За несколько дней публикация спортсменки набрала большое количество лайков.