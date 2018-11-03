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Татьяна Навка поздравила в Instagram Алексея Тихонова с днем рождения

Татьяна Навка на странице в Instagram поздравила с днем рождения своего партнера по шоу «Ледниковый период» Алексея Тихонова. Подписчики спортсменки присоединились к поздравлениям.

Татьяна Навка поздравила в Instagram Алексея Тихонова с днем рождения

Татьяна Навка является активным пользователем социальных сетей. Фигуристка часто публикует снимки и видео. Несколько дней назад на странице в Instagram фигуристки появилась фотография, на которой она запечатлена обнимающейся с Алексеем Тихоновым. В комментарии к фотографии она написала: "Дорогой наш Лёша, С Днем Рождения тебя!!! Какое счастье, что у меня есть такой необыкновенный друг, такой человечище!". Также спортсменка особо отметила, что ее партнёр по шоу «Ледниковый период» замечательный муж, отрясающий отец и прекрасный друг.

Татьяна Навка поздравила в Instagram Алексея Тихонова с днем рождения

Подписчики Татьяны Навки присоединились к поздравлениям фигуристки и написали множество пожеланий Алексею Тихонову. За несколько дней публикация спортсменки набрала большое количество лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:14

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