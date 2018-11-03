Максим Галкин восхитил фолловеров "брутальным" образом





И только ироничная улыбка Максима разрушает "брутальный" образ, который он нам продемонстрировал.Поклонникам внешний вид Галкина пришёлся по душе, многие даже высказались о том, что такая одежда ему подходит. Особое восхищение фанатов вызвала куртка звезды.Фото, появившееся на странице Максима в Instagram, набрало уже более 40 тысяч лайков.