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Максим Галкин восхитил фолловеров "брутальным" образом

Сегодня Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал новое фото, на котором юморист предстаёт в довольно-таки "брутальном" образе. Артист в одежде отдаёт предпочтение костюмам и удобным повседневным нарядам, но на снимке, появившемся в интернете, позирует в кожаной куртке, полосатой рубашке и белой футболке.
Максим Галкин восхитил фолловеров "брутальным" образом


И только ироничная улыбка Максима разрушает "брутальный" образ, который он нам продемонстрировал.

Поклонникам внешний вид Галкина пришёлся по душе, многие даже высказались о том, что такая одежда ему подходит. Особое восхищение фанатов вызвала куртка звезды.

Фото, появившееся на странице Максима в Instagram, набрало уже более 40 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 15:25

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