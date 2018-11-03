Максим Галкин восхитил фолловеров "брутальным" образом
Сегодня Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал новое фото, на котором юморист предстаёт в довольно-таки "брутальном" образе. Артист в одежде отдаёт предпочтение костюмам и удобным повседневным нарядам, но на снимке, появившемся в интернете, позирует в кожаной куртке, полосатой рубашке и белой футболке.
И только ироничная улыбка Максима разрушает "брутальный" образ, который он нам продемонстрировал.
Поклонникам внешний вид Галкина пришёлся по душе, многие даже высказались о том, что такая одежда ему подходит. Особое восхищение фанатов вызвала куртка звезды.
Фото, появившееся на странице Максима в Instagram, набрало уже более 40 тысяч лайков.
И только ироничная улыбка Максима разрушает "брутальный" образ, который он нам продемонстрировал.
Поклонникам внешний вид Галкина пришёлся по душе, многие даже высказались о том, что такая одежда ему подходит. Особое восхищение фанатов вызвала куртка звезды.
Фото, появившееся на странице Максима в Instagram, набрало уже более 40 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 15:25