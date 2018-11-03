Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве
В рамках визита президента Украины Петра Порошенко в Стамбул было подписано соглашение о сотрудничестве с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Данное соглашение подразумевает взаимодействие между Киевом и Константинопольским патриархатом.
О заключении договора украинский президент написал на своей странице в Twitter. По словам Петра Порошенко, подписание данного соглашения завершает процесс томоса по всем канонам православной церкви.
В свою очередь Варфоломей отметил, что это позволит ускорить предоставления автокефалии украинской православной церкви. Также оно важно как для установления двусторонних связей.
Визит Петра Порошенко в Стамбул связан с предоставлением Константинополем автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). В октябре Константинопольский патриархат начал процедуру с отмены акта 1686 года о передаче Киевского патриархата Московскому и снял анафему с глав украинских неканонических церквей — УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария.
Томос об автокефалии выдадут после избрания главы объединенной поместной церкви, которого должны избрать на соборе, но его дата еще не назначена. В УПЦ Московского патриархата заявили, что не будут в нем принимать участия.
В Русской православной церкви подобные действия назвали расколом со стороны Константинополя и объявил о разрыве отношений. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь после этого утратил право называться координирующим центром православия.
О заключении договора украинский президент написал на своей странице в Twitter. По словам Петра Порошенко, подписание данного соглашения завершает процесс томоса по всем канонам православной церкви.
В свою очередь Варфоломей отметил, что это позволит ускорить предоставления автокефалии украинской православной церкви. Также оно важно как для установления двусторонних связей.
Визит Петра Порошенко в Стамбул связан с предоставлением Константинополем автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). В октябре Константинопольский патриархат начал процедуру с отмены акта 1686 года о передаче Киевского патриархата Московскому и снял анафему с глав украинских неканонических церквей — УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария.
Томос об автокефалии выдадут после избрания главы объединенной поместной церкви, которого должны избрать на соборе, но его дата еще не назначена. В УПЦ Московского патриархата заявили, что не будут в нем принимать участия.
В Русской православной церкви подобные действия назвали расколом со стороны Константинополя и объявил о разрыве отношений. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь после этого утратил право называться координирующим центром православия.
Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:50