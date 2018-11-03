АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках визита президента Украины Петра Порошенко в Стамбул было подписано соглашение о сотрудничестве с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Данное соглашение подразумевает взаимодействие между Киевом и Константинопольским патриархатом.

Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве


О заключении договора украинский президент написал на своей странице в Twitter. По словам Петра Порошенко, подписание данного соглашения завершает процесс томоса по всем канонам православной церкви.

В свою очередь Варфоломей отметил, что это позволит ускорить предоставления автокефалии украинской православной церкви. Также оно важно как для установления двусторонних связей.

Визит Петра Порошенко в Стамбул связан с предоставлением Константинополем автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). В октябре Константинопольский патриархат начал процедуру с отмены акта 1686 года о передаче Киевского патриархата Московскому и снял анафему с глав украинских неканонических церквей — УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария.

Томос об автокефалии выдадут после избрания главы объединенной поместной церкви, которого должны избрать на соборе, но его дата еще не назначена. В УПЦ Московского патриархата заявили, что не будут в нем принимать участия.

В Русской православной церкви подобные действия назвали расколом со стороны Константинополя и объявил о разрыве отношений. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь после этого утратил право называться координирующим центром православия.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Татьяна Навка поздравила в Instagram Алексея
Беспроводную зарядку Motorola CHR-0661 показали
Тамара Семина рассказала, что до конца хранила
На будущей неделе разработчики AMD расскажут о
Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали
Эксперты назвали 8 овощей, которые способствуют
Tesla может начать выпуск электрических
Максим Галкин восхитил фолловеров "брутальным"
Во время конкурса «Человек года» Валерия
Ольга Бузова так похорошела, что в Instagram её
Астероид Oumuamua учёные назвали солнечным
На одной из крупнейших статуй Будды в мире
Психологи считают, что люди склонны оправдывать
Лукерья Ильяшенко сообщила, что пойдет под венец
Skoda Octavia в России подешевела на 180 тысяч
Ученые назвали отличие между половым возбуждением
Крым и Сочи стали самыми популярными курортами у
Ученые рассказали, как успевать высыпаться в
Пелагея и ее муж Иван Телегин посетили День
Илон Маск пожаловался, что за последний год
Сотрудники NASA обнаружили в космосе «силуэт
Ольга Бузова задумалась об удочерении ребенка
Участница шоу "Голос" Мартынова была обманута
Ксения Бородина показала в Instagram свою точёную
В ЦЕРН обнаружили «новую призрачную частицу»
Мировые продажи смартфонов значительно снизились
Ученые: Занимающиеся спортом мужчины являются
"Подводная" музыка привлекла внимание жителей
NASA и ESA опубликовали первое 8K-видео из космоса
Рита Дакота на пляжном фото напугала фанатов в
Просмотреть все новости