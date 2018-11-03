Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве





О заключении договора украинский президент написал на своей странице в Twitter. По словам Петра Порошенко, подписание данного соглашения завершает процесс томоса по всем канонам православной церкви.В свою очередь Варфоломей отметил, что это позволит ускорить предоставления автокефалии украинской православной церкви. Также оно важно как для установления двусторонних связей.Визит Петра Порошенко в Стамбул связан с предоставлением Константинополем автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). В октябре Константинопольский патриархат начал процедуру с отмены акта 1686 года о передаче Киевского патриархата Московскому и снял анафему с глав украинских неканонических церквей — УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария.Томос об автокефалии выдадут после избрания главы объединенной поместной церкви, которого должны избрать на соборе, но его дата еще не назначена. В УПЦ Московского патриархата заявили, что не будут в нем принимать участия.В Русской православной церкви подобные действия назвали расколом со стороны Константинополя и объявил о разрыве отношений. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь после этого утратил право называться координирующим центром православия.