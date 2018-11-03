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Во время конкурса «Человек года» Валерия Блюменкранца укусила большая змея

Несколько недель назад на телепроекте «Дом-2» стартовал конкурс «Человек года», главным призом которого является квартире в Москве. Участники уже прошли этап отбора, после чего стало известно, что в основных турах будут соревноваться 18 человек.

Ведущие разделили ребят на 2 команды – Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, по 9 человек в каждой, и теперь они таким составом будут проходить различные испытания, чтобы дойти до финала.

Во время конкурса «Человек года» Валерия Блюменкранца укусила большая змея

Так, на прошлых выходных свое желание выиграть демонстрировали представители команды Бузовой. В конечном итоге конкурс покинули: Артем Сорока, Алиана Устиненко и Александра Черно, а в следующий тур прошли: Илья Яббаров, Татьяна Владимировна Рапунцель, Андрей Шабарин, Марина Африкантова, Роман Капаклы и Ирина Пинчук.

В это же воскресенье проходить испытание «Куб» будет команда Ксении Бородиной, которая состоит из: Валерия Блюменкранца, Алексея Купина, Виктора Литвинова, Оксаны Ряски, Сергея Крылова, Алены Савкиной, Маргариты Ларченко, Алексея Безуса и Никиты Шалюкова.

Во время конкурса «Человек года» Валерия Блюменкранца укусила большая змея

И судя по анонсу эфира, который появился на официальном промо-аккаунте реалити-шоу, Виктору Литвинову и другим участникам ведущие принесли огромную змею, дабы она спровоцировала их на то, чтобы убрать руку. Однако все вышло из-под контроля, когда пресмыкающееся укусило Валерия Блюменкраца, оставив на его спине две глубокие раны.

Чем закончилась эта история, пока неизвестно, однако судя по анонсу, парню понадобилась срочная помощь врачей, поскольку никто из ведущих не знал, ядовитая змея или нет.

Во время конкурса «Человек года» Валерия Блюменкранца укусила большая змея

«Организаторы сами бы участвовали в этом цирке. Я бы посмотрела, если бы она их укусила. Участников уже за людей не считают они у них как подопытные звери», «Ужас, а если бы за лицо схватила? Еще бы бойцовскую собаку вывели без намордника», «Ужас, зачем такие конкурсы устраивать?», «Что только ради денег не сделают, проект уже изжил себя», «Ведущие уже совсем из ума выжили? Как можно до такой степени рисковать здоровьем участников», - отреагировали шокированные зрители телестройки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:18

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