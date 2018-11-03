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Тамара Семина рассказала, что до конца хранила верность Владимиру Прокофьеву

Тамара Семина сообщила, что до конца хранила верность своему супругу Владимиру Прокофьеву. Актриса советского кино ухаживала за больным мужем в течение 15 лет.

Тамара Семина рассказала, что до конца хранила верность Владимиру Прокофьеву

Судьба Тамары Семиной складывалась непросто. Знаменитости пришлось пережить множество тяжелых жизненных ситуаций. Но главным испытанием для актрисы стала смерть мужа Владимира Прокофьева. В начале 90-х годов у актера случился инсульт, врачи сообщили, что его не станет через неделю. Но актер прожил еще 15 лет. Недавно Тамара Семина дала небольшое интервью в котором рассказала, что на экране у нее было множество мужчин. Но при этом актриса особо подчеркнула, что в жизни у ее был один только Владимир Прокофьев. Также она добавила: «Я была верна ему до конца».

Тамара Семина рассказала, что до конца хранила верность Владимиру Прокофьеву

Напомним, что у звездных супругов не было детей. Смерть Владимира Прокофьева стала настоящим ударом для Тамары Семиной, она не выходила из дома и не с кем не разговаривала в течение 9 дней.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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