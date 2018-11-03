АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Беспроводную зарядку Motorola CHR-0661 показали на фотографиях

Разработчики компании Lenovo показали на фотографиях беспроводную зарядку Motorola CHR-0661. Изображение было опубликовано на сайте Wireless Power Consortium (Консорциум беспроводной мощности), который специализируется на продвижении на рынок беспроводных зарядных устройств.

Беспроводную зарядку Motorola CHR-0661 показали на фотографиях


По словам экспертов, появление зарядки на сайте WPC указывает на скорый анонс устройства, а также на то, что оно будет поддерживать стандарт Qi. В описании девайса сказано, что она будет иметь форму тонкого диска, светодиодный индикатор, термическую защиту и систему распознавания инородных предметов. Отмечается, что зарядное устройство предложат как с сетевым блоком питания, так и без него.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Воробьёв следит за жизнью бывших девушек
Поклонники Меган Маркл решили, что она родит
Оксана Ряска и Сергей Крылов вылетели из конкурса
Дима Билан рассказал о своих планах на Новый год
Алсу на шоу «Вечерний Ургант» исполнила три
Леонид Ярмольник сыграет в новом фильме Валерия
Автомобили Lada оснастят семиступенчатым
Рэпер L'One рассказал правду об угоне своей
Алиана Устиненко рассказала в Instagram о
Игорь Николаев удивил стюардессу своим
Подписчики Анны Нетребко сравнили Филиппа
Егор Крид и Сергей Жуков удивили фанатов в
У Александры Черно притупились чувства к Иосифу
Kia в 2020 году представит самый маленький
Татьяна Владимировна Африкантова предлагает
Блогер Лена Миро усомнилась в верности жены
«Дом-2»: Оксана Ряска считает, что Алексей Безус
Илон Маск хочет выпустить пикап в стиле «Бегущего
Виктория Дайнеко второй раз за год попала в ДТП
Татьяна Навка поздравила в Instagram Алексея
Беспроводную зарядку Motorola CHR-0661 показали
Тамара Семина рассказала, что до конца хранила
На будущей неделе разработчики AMD расскажут о
Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали
Эксперты назвали 8 овощей, которые способствуют
Tesla может начать выпуск электрических
Максим Галкин восхитил фолловеров "брутальным"
Во время конкурса «Человек года» Валерия
Ольга Бузова так похорошела, что в Instagram её
Астероид Oumuamua учёные назвали солнечным
Просмотреть все новости