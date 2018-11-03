Беспроводную зарядку Motorola CHR-0661 показали на фотографиях





По словам экспертов, появление зарядки на сайте WPC указывает на скорый анонс устройства, а также на то, что оно будет поддерживать стандарт Qi. В описании девайса сказано, что она будет иметь форму тонкого диска, светодиодный индикатор, термическую защиту и систему распознавания инородных предметов. Отмечается, что зарядное устройство предложат как с сетевым блоком питания, так и без него.