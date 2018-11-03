Беспроводную зарядку Motorola CHR-0661 показали на фотографиях
Разработчики компании Lenovo показали на фотографиях беспроводную зарядку Motorola CHR-0661. Изображение было опубликовано на сайте Wireless Power Consortium (Консорциум беспроводной мощности), который специализируется на продвижении на рынок беспроводных зарядных устройств.
По словам экспертов, появление зарядки на сайте WPC указывает на скорый анонс устройства, а также на то, что оно будет поддерживать стандарт Qi. В описании девайса сказано, что она будет иметь форму тонкого диска, светодиодный индикатор, термическую защиту и систему распознавания инородных предметов. Отмечается, что зарядное устройство предложат как с сетевым блоком питания, так и без него.
По словам экспертов, появление зарядки на сайте WPC указывает на скорый анонс устройства, а также на то, что оно будет поддерживать стандарт Qi. В описании девайса сказано, что она будет иметь форму тонкого диска, светодиодный индикатор, термическую защиту и систему распознавания инородных предметов. Отмечается, что зарядное устройство предложат как с сетевым блоком питания, так и без него.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:05