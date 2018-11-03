На будущей неделе разработчики AMD расскажут о новых процессорах





Также во время мероприятия производители обсудят инновации продуктов и технологий для центров обработки данных. При этом, речь пойдет о 7-нанометровых решениях. Это подтверждают слухи об AMD Zen 2 и новой графике Vega.По мнению экспертов, в следующий вторник пользователи узнают о дате выхода новых производительных «красных» видеокарт и процессоров. Однако, судя по акцентам на корпоративном сегменте, обновления графических ускорителей ожидать не стоит.До этого СМИ сообщали, что на данный момент в лабораториях компании тестируют инженерные образцы видеокарт на базе GPU Vega. На данный момент неизвестно, будут ли они игровыми или сугубо вычислительными ускорителями.