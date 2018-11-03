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На будущей неделе разработчики AMD расскажут о новых процессорах

На будущей неделе разработчики компании AMD проведут мероприятие Next Horizon. Предполагается, что на нем расскажут о новых процессорах AMD Zen 2.
На будущей неделе разработчики AMD расскажут о новых процессорах


Также во время мероприятия производители обсудят инновации продуктов и технологий для центров обработки данных. При этом, речь пойдет о 7-нанометровых решениях. Это подтверждают слухи об AMD Zen 2 и новой графике Vega.

По мнению экспертов, в следующий вторник пользователи узнают о дате выхода новых производительных «красных» видеокарт и процессоров. Однако, судя по акцентам на корпоративном сегменте, обновления графических ускорителей ожидать не стоит.

До этого СМИ сообщали, что на данный момент в лабораториях компании тестируют инженерные образцы видеокарт на базе GPU Vega. На данный момент неизвестно, будут ли они игровыми или сугубо вычислительными ускорителями.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:54

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