Ольга Бузова задумалась об удочерении ребенка

«Благодаря этой милой принцессе Сонечке, у меня теперь есть блокнотик, где я могу писать свои секретики (как в детстве). Как же я хочу свою дочку. Можно мне Соню с собой забрать», - прокомментировала видео Бузова.

Все дело в том, что в ролике был запечатлен момент общения теледивы со своей юной фанаткой по имени Соня, произошедший после концерта в Ростове.Малышка сделала звезде подарок в виде блокнота и спела фрагмент из песни «Wi-Fi», чем очень ее умилила и растрогала. Оля осталась под большим впечатлением от общения с девочкой и призналась, что ее желание иметь дочку стало еще сильнее.Пользователям Сети очень понравилось увиденное, а потому за короткое время под публикацией собралось более четырех тысяч комментариев, основная суть которых заключалась в том, что Оля будет замечательной и очень заботливой мамой.Однако из-за того, что у певицы сейчас нет серьезных отношений, ребенок у нее может появиться еще не скоро. Исходя из этого одна из фанаток поинтересовалась у Бузовой, не хотела бы она взять кого-то из детского дома, на что та, ко всеобщему удивлению, ответила положительно.Подобное признание вызвало новый шквал комментариев. Одни начали писать, что теледива не должна никого удочерять, а родить самостоятельно. Другие же, наоборот, поддержали ее в этом непростом решении, обрадовавшись, что в мире на одного брошенного родителями ребенка станет меньше.