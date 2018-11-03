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Ольга Бузова задумалась об удочерении ребенка

Несколько часов назад на своей официальной странице в социальной сети Instagram популярная певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала видео, которое произвело настоящий фурор среди многомиллионной армии ее подписчиков.

Все дело в том, что в ролике был запечатлен момент общения теледивы со своей юной фанаткой по имени Соня, произошедший после концерта в Ростове.

Ольга Бузова задумалась об удочерении ребенка

Малышка сделала звезде подарок в виде блокнота и спела фрагмент из песни «Wi-Fi», чем очень ее умилила и растрогала. Оля осталась под большим впечатлением от общения с девочкой и призналась, что ее желание иметь дочку стало еще сильнее.

«Благодаря этой милой принцессе Сонечке, у меня теперь есть блокнотик, где я могу писать свои секретики (как в детстве). Как же я хочу свою дочку. Можно мне Соню с собой забрать», - прокомментировала видео Бузова.

Ольга Бузова задумалась об удочерении ребенка

Пользователям Сети очень понравилось увиденное, а потому за короткое время под публикацией собралось более четырех тысяч комментариев, основная суть которых заключалась в том, что Оля будет замечательной и очень заботливой мамой.

Однако из-за того, что у певицы сейчас нет серьезных отношений, ребенок у нее может появиться еще не скоро. Исходя из этого одна из фанаток поинтересовалась у Бузовой, не хотела бы она взять кого-то из детского дома, на что та, ко всеобщему удивлению, ответила положительно.

Ольга Бузова задумалась об удочерении ребенка

Подобное признание вызвало новый шквал комментариев. Одни начали писать, что теледива не должна никого удочерять, а родить самостоятельно. Другие же, наоборот, поддержали ее в этом непростом решении, обрадовавшись, что в мире на одного брошенного родителями ребенка станет меньше.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:16

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