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Ксения Бородина показала в Instagram свою точёную фигуру в красном купальнике

Известнейшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина порадовала поклонников свежей фотографией с отдыха.

На данный момент Ксения Бородина и Курбан Омаров вместе с наследниками проводят отпуск в Дубаи. Каждый день телезнаменитость продолжает радовать интернет-пользователей новыми снимками, видеозаписями и сториз, многие из которых прямо-таки взрывают Сеть.

Ксения Бородина показала в Instagram свою точёную фигуру в красном купальнике

Известно, что поездка звездного семейства была запланирована не без причины. Дело в том, что в теплых краях Ксения и Курбан решили отметить важную для них дату - 4 года совместной жизни. Нужно сказать, что в последнее время многие преданные поклонники Бородиной обратили внимание на то, что в ее личном микроблоге значительно поубавилось сексуальных фотографий. Заметим, что Ксюша ранее время от времени, но все-таки радовала публику подобными снимками.

Ситуация с чувственными публикациями не изменилась даже по приезду в жаркие страны, ведь за всю поездку на Ксюшиной страничке в Instagram появилось только две фотографии в купальнике. На всех же остальных снимках – либо Теона, либо Маруся.

И вот вчера Бородина разместила в личном инста-блоге фото, на котором она запечатлена в красном бикини. Под снимком телеведущая реалити-шоу «Дом-2» оставила довольно неожиданный пост для фолловеров. В свежем блоге Ксения написала, что ей очень нравится то, что в моду вернулись купальники с высокой посадкой.

По словам знаменитости, надевая такое бикини, можно спрятать под ним все, что не хочется демонстрировать окружающим на пляже.

«Можно и зал пропустить и больше не пользоваться фотошопом» - написала Ксения Бородина под свежей фотографией в красном купальнике.

Стоит отметить, что новый снимок телезвезды очень понравился многим пользователям социальной сети. Один за другим они принялись попросту забрасывать свою любимицу приятными словами. Некоторые подчеркнули, что давно ждали от Ксении подобных снимков, а кое-кто указал на то, что Бородиной явно нечего прятать за такими бикини, ведь ее фигура «идеальная».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:12

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