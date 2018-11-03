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Лукерья Ильяшенко сообщила, что пойдет под венец в плаще на голое тело

В одном из своих недавних интервью актриса Лукерья Ильяшенко сообщила, что под венец пойдет в черном кожаном плаще на голое тело. Также звезда телесериала «Сладкая жизнь» рассказала, что вместо марша Мендельсона будет играть трек AC/DC Highway to Hell.

Лукерья Ильяшенко сообщила, что пойдет под венец в плаще на голое тело

Лукерья Ильяшенко уже несколько лет встречается с главным редактором глянцевого журнала Maxim Александром Маленковым. При этом знаменитости даже не задумываются о том, чтобы оформить свои отношения официально. Но в одном из недавних интервью актриса рассказала о своем отношении к браку. Лукерья Ильяшенко заявила: «Если со мной когда-нибудь приключится свадьба то, под венец я пойду в черном кожаном плаще на голое тело и под трек AC/DC Highway to Hell вместо марша Мендельсона».

Лукерья Ильяшенко сообщила, что пойдет под венец в плаще на голое тело

Актриса любит эпатировать публику и ее преданные поклонники не сомневаются, что если знаменитость соберется под венец, она выполнит свою обещание. Многие с нетерпением ждут, когда же Лукерья Ильяшенко выйдет замуж.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00

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