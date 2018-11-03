Лукерья Ильяшенко сообщила, что пойдет под венец в плаще на голое тело





Лукерья Ильяшенко уже несколько лет встречается с главным редактором глянцевого журнала Maxim Александром Маленковым. При этом знаменитости даже не задумываются о том, чтобы оформить свои отношения официально. Но в одном из недавних интервью актриса рассказала о своем отношении к браку. Лукерья Ильяшенко заявила: «Если со мной когда-нибудь приключится свадьба то, под венец я пойду в черном кожаном плаще на голое тело и под трек AC/DC Highway to Hell вместо марша Мендельсона».Актриса любит эпатировать публику и ее преданные поклонники не сомневаются, что если знаменитость соберется под венец, она выполнит свою обещание. Многие с нетерпением ждут, когда же Лукерья Ильяшенко выйдет замуж.