Пелагея и ее муж Иван Телегин посетили День рождения Comedy Club
Вчера на большой сцене Парка Легенд шоу Comedy Club отмечало свое 15-летие, которое посетил Иван Телегин и Пелагея. В ходе двухчасовой программы гостей развлекали ведущие – Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Гарик Харламов и другие резиденты.
Хоккеист обнародовал в своем аккаунте Instagram снимок, на котором запечатлен вместе с супругой, хоккеистом Никитой Нестеровым с женой и участниками Comedy Club. Спортсмен под фото оставил пост, в котором написал, что это тот случай, когда на арене ЦСКА он зритель. Публикация за два часа собрала свыше 78 тысяч лайков. Поклонников восхитил данный снимок. Они просто засыпали пару комплиментами. Фанаты отметили, что Пелагея великолепно выглядит, а яркий макияж ей очень идет.
Стоит отметить, что Рита Дакота обнародовала в Instagram снимок с отдыха на Бали, напугав своих многочисленных поклонников чрезмерной худобой.
Хоккеист обнародовал в своем аккаунте Instagram снимок, на котором запечатлен вместе с супругой, хоккеистом Никитой Нестеровым с женой и участниками Comedy Club. Спортсмен под фото оставил пост, в котором написал, что это тот случай, когда на арене ЦСКА он зритель. Публикация за два часа собрала свыше 78 тысяч лайков. Поклонников восхитил данный снимок. Они просто засыпали пару комплиментами. Фанаты отметили, что Пелагея великолепно выглядит, а яркий макияж ей очень идет.
Стоит отметить, что Рита Дакота обнародовала в Instagram снимок с отдыха на Бали, напугав своих многочисленных поклонников чрезмерной худобой.