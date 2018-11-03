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Астероид Oumuamua учёные назвали солнечным парусом, посланным инопланетянами

Учёные сообщили, что таинственный астероид под названием Oumuamua является солнечным парусом. Якобы этот космический объект послали пришельцы для поиска инопланетной жизни.
Астероид Oumuamua учёные назвали солнечным парусом, посланным инопланетянами

Астероид Oumuamua имеет странную сигарообразную форму, этот объект проанализировали астрономы из Гарвардского Смитсоновского центра. Астрофизики провели исследования, когда астероид неожиданно изменил скорость и траекторию. В прошлом году он прошёл через внутреннюю часть Солнечной системы. В результате учёные пришли к выводу, что объект передвигается под влиянием солнечной радиации.

Также есть мнение, что астероидом Oumuamua управляет зонд, посланный на Землю представителями инопланетной цивилизации. Кроме того существует ещё одна версия, якобы данное небесное тело является обломком космического корабля.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 15:14

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