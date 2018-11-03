Skoda Octavia в России подешевела на 180 тысяч рублей





Это стало возможным благодаря новым ставкам по кредитам, действующим в ноябре. Флагманская Octavia теперь доступна по сниженной ставки в 3%, а Rapid – 7,9%. Размер первоначального взноса составляет 15%. Также снизилась ставка на кроссовер Skoda Kodiaq, которая составляет 7,9% при первоначальном взносе в 30%. Данные условия доступны для клиентов, пользующихся стандартным кредитом и кредитом Simply Clever. Ставка на Skoda Superb – 7,9% при взносе в 30%.Кроме того, в ноябре продлены программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto, в рамках которых производитель предоставляет дополнительные возможности для покупки автомобилей. Цена на кроссовер Kodiaq составляет 100 тысяч рублей по Трейд-ин и 110 тысяч рублей по Утилизации. Octavia, Rapid, Superb при приобретении по акционному предложению составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. На модели участникам акции DasWeltAuto предоставляется скидка в размере 30 тысяч рублей.Согласно статистическим данным, за период с января по сентябрь текущего года на российском рынке было продано 57473 автомобиля Skoda, что на 28% выше аналогичного периода прошлого года.