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Skoda Octavia в России подешевела на 180 тысяч рублей

Разработчики компании Skoda сообщили о новом специальном предложении для покупателей из России. Благодаря ему модель Skoda Octavia подешевела на 180 тысяч рублей. Также снизилась цена на Skoda Superb на 225 тысяч рублей и Skoda Rapid (-125 600 рублей).

Skoda Octavia в России подешевела на 180 тысяч рублей


Это стало возможным благодаря новым ставкам по кредитам, действующим в ноябре. Флагманская Octavia теперь доступна по сниженной ставки в 3%, а Rapid – 7,9%. Размер первоначального взноса составляет 15%. Также снизилась ставка на кроссовер Skoda Kodiaq, которая составляет 7,9% при первоначальном взносе в 30%. Данные условия доступны для клиентов, пользующихся стандартным кредитом и кредитом Simply Clever. Ставка на Skoda Superb – 7,9% при взносе в 30%.

Кроме того, в ноябре продлены программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto, в рамках которых производитель предоставляет дополнительные возможности для покупки автомобилей. Цена на кроссовер Kodiaq составляет 100 тысяч рублей по Трейд-ин и 110 тысяч рублей по Утилизации. Octavia, Rapid, Superb при приобретении по акционному предложению составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. На модели участникам акции DasWeltAuto предоставляется скидка в размере 30 тысяч рублей.

Согласно статистическим данным, за период с января по сентябрь текущего года на российском рынке было продано 57473 автомобиля Skoda, что на 28% выше аналогичного периода прошлого года.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:53

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