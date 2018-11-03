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Рита Дакота на пляжном фото напугала фанатов в Instagram чрезмерной худобой

Рита Дакота сейчас отдыхает на Бали. Певица обнародовала снимок с пляжа в Instagram, напугав своих многочисленных фанатов чрезмерной худобой.

Рита Дакота на пляжном фото напугала фанатов в Instagram чрезмерной худобой


На новой публикации Рита Дакота запечатлена сидя на песке, демонстрируя поклонникам свое подтянутое тело. Артистка в посте выразила свое восхищение местным пляжем, красоту которого не удается передать на фото. Однако подписчиков более заинтересовал внешний вид знаменитости. Некоторые фанаты заявили, что Рита Дакота на каждом фото словно становится худее. По их мнению, певице пора прекращать терять вес, так как она и так “высохла”. Но нашлись и те поклонники, которые просто восхищаются стройностью своей любимицы. Пост в течение двух часов собрал свыше 36 тысяч отметок “ Нравится” и более 130 комментариев.

Несколько дней назад актриса Гвинет Пэлтроу в соцсети рассказала фанатам, что в последнее время начала страдать от перемены настроения, что сказывается на ее самочувствии и фигуре.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:34

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