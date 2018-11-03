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Ученые рассказали, как успевать высыпаться в холодное время года

Ученые рассказали людям, как научиться высыпаться, когда на улице стоит холодное время года. Все дело в том, что человеку может не хватать света, поэтому он чувствует себя слабым и усталым в течение дня.
Ученые рассказали, как успевать высыпаться в холодное время года

Оказывается, быть веселым и энергичным можно даже в холодную и пасмурную погоду. Для этого необходимо соблюдать несколько правил. Наряду с дефицитом света находится и нехватка тепла, поэтому люди и хотят спать.

Причиной ослабленного состояния может стать нехватка витаминов, а это чревато снижением иммунитета. Не стоит забывать о включении в свой рацион фруктов и овощей. По возможности необходимо не попадать в стрессовые ситуации.

По словам медиков, нужно стараться ложиться спать раньше, на ужин употреблять преимущественно легкую пищу, заранее отключить все смартфоны. Если есть возможность, перед сном лучше прогуляться на свежем воздухе или же хотя бы проветрить комнату.

Качество сна повысит удобная кровать с ортопедическим матрасом. Что касается подушки, то она должна быть небольшой по размеру.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:33

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