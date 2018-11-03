На одной из крупнейших статуй Будды в мире китайские специалисты обнаружили трещины





Эксперты выяснили, что статуя Будды в Лэшане находится в опасном состоянии, поскольку на ее груди и животе были обнаружены многочисленные трещины. Специалисты сообщают, что полное обследование одного из крупнейших строений в виде легендарного основателя буддизма в мире займет несколько месяцев. Ведь размеры скульптуры очень велики. В результате изучения статуи Будды исследователи примут решение о ее дальнейшей реставрации.Специалисты особо отмечают, что на протяжение нескольких месяцев планируется провести полное инфракрасное сканирование скульптуры. Этот процесс станет первым шагом в программе реставрации, о которой стало известно еще два года назад.