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На одной из крупнейших статуй Будды в мире китайские специалисты обнаружили трещины

В процессе инженерного обследования на одной из крупнейших статуй Будды в мире, которая находится в Китае, специалисты обнаружили трещины. Дефекты выявили на животе сооружения.

На одной из крупнейших статуй Будды в мире китайские специалисты обнаружили трещины

Эксперты выяснили, что статуя Будды в Лэшане находится в опасном состоянии, поскольку на ее груди и животе были обнаружены многочисленные трещины. Специалисты сообщают, что полное обследование одного из крупнейших строений в виде легендарного основателя буддизма в мире займет несколько месяцев. Ведь размеры скульптуры очень велики. В результате изучения статуи Будды исследователи примут решение о ее дальнейшей реставрации.

Специалисты особо отмечают, что на протяжение нескольких месяцев планируется провести полное инфракрасное сканирование скульптуры. Этот процесс станет первым шагом в программе реставрации, о которой стало известно еще два года назад.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:07

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