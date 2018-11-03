Ученые назвали отличие между половым возбуждением женщин и мужчин





По словам специалистов, половое возбуждение у мужчин находится под воздействием подсознательных нейтральных и сексуальных снимков. Однако они испытывают сильное желание заняться сексом при взгляде на оголенное тело девушки.Что касается женщин, то у них отсутствует похожее чувство. Для них изображение голого незнакомого мужчины свидетельствует об опасности. Психологи считают, что природа женщины заключается в осуществлении репродуктивных функций, заботе о детях, поэтому сексуальные домогательства им чужды.Интересным фактом является еще и то, что, если ответ мужчины по поводу полового акта будет положительный по умолчанию, контакт произойдет только в случае согласия партнерши. Женщина отрицательно отреагирует на подобное предложение, когда оно исходит от незнакомца. На сексуальное желание дам оказывают сильное влияние образование, культура и религия.