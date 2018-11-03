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Мировые продажи смартфонов значительно снизились

Аналитики провели анализ мировых продаж смартфонов. Установлено, что они значительно снизились, а сами поставки составили 386,8 миллионов единиц. Показатели удалось нарастить компании HMD Global на 71%.
Мировые продажи смартфонов значительно снизились

В третьем квартале общие продажи девайсов на мировом рынке упали на 3%. Главными причинами такой ситуации стали следующие: увеличение цены смартфонов, рост размера таможенных пошлин, экономический кризис в различных странах.

Первое место в рейтинге занимает компания Samsung, поставки которой составили 72,3 миллионов смартфонов. Это на 13% меньше, чем в прошлом году. Что касается Apple, то купертиновцы улучшили свой результат по сравнению с минувшим отчетным периодом на 0,1%.

Существенно нарастили поставки смартфонов китайские производители. На второе место в рейтинге переместилась компания Huawei с показателем 52 миллиона смартфонов. Это на 33% больше, чем годом ранее. На четвертой позиции находится бренд Xiaomi, увеличившая поставки на четверть до 35,7 миллиона устройств.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:03

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