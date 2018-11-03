Крым и Сочи стали самыми популярными курортами у российских мужчин





Из предоставленных данных стало ясно, что большее предпочтение мужчины отдают крымской Ялте. После идет Феодосия, а потом уже Сочи. Также сообщается, что в десятку самых посещаемых мужчинами курортов Российской Федерации вошли такие города, как Судак, Алушта, Севастополь, Анапа, Евпатория, Геленджик и Алупка.По данным сервиса, российские мужчины бронируют жилье для отдыха на период от 7 до 10 суток, тратят на аренду от 2 000 рублей в сутки в Евпатории до 2 800 рублей в Ялте.