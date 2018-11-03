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Крым и Сочи стали самыми популярными курортами у российских мужчин

Эксперты изучили данные предоставленные одним из российских сервисов бронирования жилья и сообщили, какие курорты предпочитают посещать мужчины. Оказалось, что представители сильного пола чаще всего отдыхают в Крыму и Сочи.

Крым и Сочи стали самыми популярными курортами у российских мужчин

Из предоставленных данных стало ясно, что большее предпочтение мужчины отдают крымской Ялте. После идет Феодосия, а потом уже Сочи. Также сообщается, что в десятку самых посещаемых мужчинами курортов Российской Федерации вошли такие города, как Судак, Алушта, Севастополь, Анапа, Евпатория, Геленджик и Алупка.

По данным сервиса, российские мужчины бронируют жилье для отдыха на период от 7 до 10 суток, тратят на аренду от 2 000 рублей в сутки в Евпатории до 2 800 рублей в Ялте.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:40

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