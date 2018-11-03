Эксперты назвали 8 овощей, которые способствуют долголетию





На длительную продолжительность жизни могут рассчитывать люди, регулярно употребляющие морковь. Она содержит богатый состав веществ, укрепляющих иммунную систему - С, PP, E, а также магний и цинк. Кроме того, плод содержит бета-каротин, который обеспечивает синтез сильного антиоксиданта - витамина А. Лучше всего морковь сочетается с жирами.Также продлить срок жизни способна брокколи. Из-за высокого сочетания кальция и калия кости станут более крепкими, а также подержится здоровье сосудов и сердца. Болгарский перец лидирует по концентрации витамина С.Для достижения долголетия эксперты рекомендуют употреблять баклажаны, кабачки и свеклу. Баклажаны очищают кровь и сосуды от холестерина. Кабачки обогащают организм витамином С и мощным антиоксидантом лютеином. В свекле содержится йод, помогающий бороться с атеросклерозом и улучшающий самочувствие.Кроме того, поможет прожить дольше употребление капусты. Овощ содержит дииндолилметан, который защищает организм от радиации.