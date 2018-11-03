АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Эксперты назвали 8 овощей, которые способствуют долголетию

Американские эксперты заявили, что регулярное употребление овощей способствуют улучшению здоровья и длительности жизни. Они назвали 8 продуктов, которые способствуют долголетию.
Эксперты назвали 8 овощей, которые способствуют долголетию


На длительную продолжительность жизни могут рассчитывать люди, регулярно употребляющие морковь. Она содержит богатый состав веществ, укрепляющих иммунную систему - С, PP, E, а также магний и цинк. Кроме того, плод содержит бета-каротин, который обеспечивает синтез сильного антиоксиданта - витамина А. Лучше всего морковь сочетается с жирами.

Также продлить срок жизни способна брокколи. Из-за высокого сочетания кальция и калия кости станут более крепкими, а также подержится здоровье сосудов и сердца. Болгарский перец лидирует по концентрации витамина С.

Для достижения долголетия эксперты рекомендуют употреблять баклажаны, кабачки и свеклу. Баклажаны очищают кровь и сосуды от холестерина. Кабачки обогащают организм витамином С и мощным антиоксидантом лютеином. В свекле содержится йод, помогающий бороться с атеросклерозом и улучшающий самочувствие.

Кроме того, поможет прожить дольше употребление капусты. Овощ содержит дииндолилметан, который защищает организм от радиации.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Татьяна Навка поздравила в Instagram Алексея
Беспроводную зарядку Motorola CHR-0661 показали
Тамара Семина рассказала, что до конца хранила
На будущей неделе разработчики AMD расскажут о
Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали
Эксперты назвали 8 овощей, которые способствуют
Tesla может начать выпуск электрических
Максим Галкин восхитил фолловеров "брутальным"
Во время конкурса «Человек года» Валерия
Ольга Бузова так похорошела, что в Instagram её
Астероид Oumuamua учёные назвали солнечным
На одной из крупнейших статуй Будды в мире
Психологи считают, что люди склонны оправдывать
Лукерья Ильяшенко сообщила, что пойдет под венец
Skoda Octavia в России подешевела на 180 тысяч
Ученые назвали отличие между половым возбуждением
Крым и Сочи стали самыми популярными курортами у
Ученые рассказали, как успевать высыпаться в
Пелагея и ее муж Иван Телегин посетили День
Илон Маск пожаловался, что за последний год
Сотрудники NASA обнаружили в космосе «силуэт
Ольга Бузова задумалась об удочерении ребенка
Участница шоу "Голос" Мартынова была обманута
Ксения Бородина показала в Instagram свою точёную
В ЦЕРН обнаружили «новую призрачную частицу»
Мировые продажи смартфонов значительно снизились
Ученые: Занимающиеся спортом мужчины являются
"Подводная" музыка привлекла внимание жителей
NASA и ESA опубликовали первое 8K-видео из космоса
Рита Дакота на пляжном фото напугала фанатов в
Просмотреть все новости