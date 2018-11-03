Эксперты назвали 8 овощей, которые способствуют долголетию
Американские эксперты заявили, что регулярное употребление овощей способствуют улучшению здоровья и длительности жизни. Они назвали 8 продуктов, которые способствуют долголетию.
На длительную продолжительность жизни могут рассчитывать люди, регулярно употребляющие морковь. Она содержит богатый состав веществ, укрепляющих иммунную систему - С, PP, E, а также магний и цинк. Кроме того, плод содержит бета-каротин, который обеспечивает синтез сильного антиоксиданта - витамина А. Лучше всего морковь сочетается с жирами.
Также продлить срок жизни способна брокколи. Из-за высокого сочетания кальция и калия кости станут более крепкими, а также подержится здоровье сосудов и сердца. Болгарский перец лидирует по концентрации витамина С.
Для достижения долголетия эксперты рекомендуют употреблять баклажаны, кабачки и свеклу. Баклажаны очищают кровь и сосуды от холестерина. Кабачки обогащают организм витамином С и мощным антиоксидантом лютеином. В свекле содержится йод, помогающий бороться с атеросклерозом и улучшающий самочувствие.
Кроме того, поможет прожить дольше употребление капусты. Овощ содержит дииндолилметан, который защищает организм от радиации.
На длительную продолжительность жизни могут рассчитывать люди, регулярно употребляющие морковь. Она содержит богатый состав веществ, укрепляющих иммунную систему - С, PP, E, а также магний и цинк. Кроме того, плод содержит бета-каротин, который обеспечивает синтез сильного антиоксиданта - витамина А. Лучше всего морковь сочетается с жирами.
Также продлить срок жизни способна брокколи. Из-за высокого сочетания кальция и калия кости станут более крепкими, а также подержится здоровье сосудов и сердца. Болгарский перец лидирует по концентрации витамина С.
Для достижения долголетия эксперты рекомендуют употреблять баклажаны, кабачки и свеклу. Баклажаны очищают кровь и сосуды от холестерина. Кабачки обогащают организм витамином С и мощным антиоксидантом лютеином. В свекле содержится йод, помогающий бороться с атеросклерозом и улучшающий самочувствие.
Кроме того, поможет прожить дольше употребление капусты. Овощ содержит дииндолилметан, который защищает организм от радиации.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:42