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Apple выпустит первый iPhone с поддержкой 5G в 2020 году

В 2020 году компания Apple презентует свой первый iPhone, который будет иметь поддержку 5G. Такой информацией со ссылкой на собственные источники поделились американские СМИ.
Apple выпустит первый iPhone с поддержкой 5G в 2020 году

Купертиновцы, вероятно, будут использовать в линейке смартфонов 2020 года модем Intel 8161. Кроме этого, компания Intel должна выступить единственным поставщиком чипов с поддержкой сетей пятого поколения для устройств Apple. Пока производство происходит в соответствии с 10-нанометровым техническим процессом.

На сегодняшний день Intel работает над предшественником 8161 — модемом 8160. Он будет задействован для производства прототипов iPhone с 5G. Источники отмечают, что в последнее время компания Apple недовольна продукцией подрядчика. До сих пор не решены проблемы с перегревом устройств и быстрой разрядкой аккумулятора.

Однако «яблочная» компания, несмотря на ряд негативных факторов, возобновлять переговорный процесс с Qualcomm не намерена. Запасным планом является заключение контракта с MediaTek на случай, если Intel не устранить имеющиеся проблемы.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:20

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