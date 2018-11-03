Apple выпустит первый iPhone с поддержкой 5G в 2020 году





Купертиновцы, вероятно, будут использовать в линейке смартфонов 2020 года модем Intel 8161. Кроме этого, компания Intel должна выступить единственным поставщиком чипов с поддержкой сетей пятого поколения для устройств Apple. Пока производство происходит в соответствии с 10-нанометровым техническим процессом.На сегодняшний день Intel работает над предшественником 8161 — модемом 8160. Он будет задействован для производства прототипов iPhone с 5G. Источники отмечают, что в последнее время компания Apple недовольна продукцией подрядчика. До сих пор не решены проблемы с перегревом устройств и быстрой разрядкой аккумулятора.Однако «яблочная» компания, несмотря на ряд негативных факторов, возобновлять переговорный процесс с Qualcomm не намерена. Запасным планом является заключение контракта с MediaTek на случай, если Intel не устранить имеющиеся проблемы.