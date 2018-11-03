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В ЦЕРН обнаружили «новую призрачную частицу»

Ученые заявили о регистрации нового странного сигнала. Он появился там, где, казалось бы не должен был. Также специалистов ЦЕРН заставила задуматься масса гипотетической частицы.
В ЦЕРН обнаружили «новую призрачную частицу»

Открытие сделали физики, осуществляющие работу на БАК. Некоторые уже успели называть новый элемент «призрачной частицей». Работа по регистрации этих данных должна пройти рецензирование. Впоследствии она будет размещена в одном из профильных журналов.

Сигнал представляет собой скачок данных. Установлено, что тяжелым частицам свойственен моментальный распад. В результате появляется поток элементов гораздо меньших масс и существенно увеличенный импульс. Последний и могли зарегистрировать датчики БАК. Масса новой частицы, скорее всего, составляет около 28 ГэВ. Это немного больше пятой части общего веса бозона Хиггса.

В то же время, если открытие будет официально подтверждено, нынешнее понимание физических процессов оно не изменит. Странность сигнала заключается в том, что масса появилась там, где не должна была образоваться. Он может быть обычным сбоем, произошедшим из-за неизвестного шума.

Подобный случай уже был зафиксирован два года назад. Тогда ученые получили сигнал в 750 ГэВ, впоследствии она выяснили, что перед ними находится статистическая флуктуация.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:07

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