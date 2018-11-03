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Учёные: После переезда в США у людей меняется микрофлора кишечника

Учёным удалось выяснить, что после переезда в США у беженцев и иммигрантов быстро меняется видовой состав бактерий в кишечнике. Предполагается, что изменения связаны с нарушениями обмена веществ у людей.
Учёные: После переезда в США у людей меняется микрофлора кишечника

Ранее эксперты установили, что для жителей развивающихся стран свойственно большое видовое разнообразие микробиома кишечника. Теперь выяснилось, что после переезда в Соединённые Штаты люди теряют свои обычные кишечные бактерии, приобретая те, которые характерны для обычных американцев, однако новые микробы не могут компенсировать потери в полной мере. В результате у иммигрантов часто наблюдается ожирение, связанное с нарушением обмена веществ.

Учёные провели ряд исследований и выяснили, что у людей, мигрирующих в США в первые 6-9 месяцев происходит вытеснение бактерий в кишечнике, этот процесс может продолжаться на протяжении десяти лет. В этих изменениях играет определённую роль рацион питания. Эксперты пришли к выводу, чем больше степень вытеснения бактерий, тем выше вероятность получить ожирение.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:04

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