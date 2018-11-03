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Ученые научились прятать информацию в отпечатки пальцев

Ученые научились кодировать информацию в искусственных изображениях отпечатков пальцев. По ним может прочитать оставленные зашифрованные сведения. Такой способ является не просто необычным, он имеет массу преимуществ.
Ученые научились прятать информацию в отпечатки пальцев

В основном информация кодируется путем внесения в основной сигнал ряда изменений. Например, применяются определенные пиксели на изображении. Исследователи, работающие на базе Фуданьского университета в Китае, предложили воспользоваться иным методом. Для кодирования необходимо все сообщение трансформировать в математическое выражение, которое потом превращается в набор разнообразных точек. После каждой соответствует особенность папиллярного узора, например, разветвление. Финальный этап предполагает соединение всех точек, изучая настоящее изображение отпечатка пальца.

Важным плюсом нового метода является то, что он практически незаметен, то есть создаются вполне правдоподобные отпечатки. Изменения пикселей на внешнем изображении может, как визуально, так и статистически, искажать первоначальную картину.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:26

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