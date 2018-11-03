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В Японии ученые тестируют уникальную 7D-технологию

В Японии начали тестировать уникальную 7D-технологию, которая позволяет не только ощутить себя в другом месте, но и контактировать с предметами и животными в виде голограммы.

В Японии ученые тестируют уникальную 7D-технологию


Современные технологии позволяют специалистам изобретать всё новые развлекательные приложения, программы, виртуальные миры, в которых можно оживить всё, что угодно. В Японии компания «Magic Leap» превзошла ожидания общественности и уже приступила к этапу тестирования уникального развлечения в виде 7D-голограммы. Оказалось, что новинка подразумевает не только создать иллюзию присутствия в другом месте, но также позволяет ощущать запахи, капли воды и контакты с животными.



Первыми оценить тестовую версию 7D-развлечения смогли именно жители Поднебесной, где также открылся первый в мире зоопарк с 7D-животными. Удивительно то, что посетители не сразу могут отличить голограммы от настоящих львов, обезьян и слонов, так как они повторяют поведение, манеры и даже заставляют чувствовать опасность рядом с собой.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 13:14

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