В Японии ученые тестируют уникальную 7D-технологию





Современные технологии позволяют специалистам изобретать всё новые развлекательные приложения, программы, виртуальные миры, в которых можно оживить всё, что угодно. В Японии компания «Magic Leap» превзошла ожидания общественности и уже приступила к этапу тестирования уникального развлечения в виде 7D-голограммы. Оказалось, что новинка подразумевает не только создать иллюзию присутствия в другом месте, но также позволяет ощущать запахи, капли воды и контакты с животными.Первыми оценить тестовую версию 7D-развлечения смогли именно жители Поднебесной, где также открылся первый в мире зоопарк с 7D-животными. Удивительно то, что посетители не сразу могут отличить голограммы от настоящих львов, обезьян и слонов, так как они повторяют поведение, манеры и даже заставляют чувствовать опасность рядом с собой.