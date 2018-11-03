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Илья Яббаров и Рита Ларченко отпразднуют день рождение девушки в Москве

Один из самых обсуждаемых участников реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров продолжает готовиться к празднованию дня рождения Маргариты Ларченко.

Сейчас Илья Яббаров и Маргарита Ларченко живут по отдельности. Не секрет, что несколько дней назад мужчину отправили на Поляну, чтобы он продолжил участвовать в конкурсе «Человек года 2018». Впрочем, эта разлука пошла парочке только на пользу.

Илья Яббаров и Рита Ларченко отпразднуют день рождение девушки в Москве

Дело в том, что Илья и Рита продолжают каждый день писать в личных микроблогах о том, что невыносимо скучают друг без друга и все время думают лишь о предстоящей встрече. Правда, оказалось, что Яббаров не только то и дело мечтает о любимой рядом, но и ломает голову над тем, как сделать ее день рождение незабываемым.

Считанные часы назад Илья Яббаров опубликовал на официальном портале реалити-шоу «Дом-2» пост, в котором подчеркнул, что, невзирая на недельную разлуку, в его отношениях с Маргаритой все хорошо. Влюбленные каждый день созваниваются и списываются «по 100 раз».

По словам Ильи, Рита совсем скоро должна прилететь в Москву, так как девушке тоже предстоит продолжить участие в конкурсе «Человек года 2018». Выяснилось, что сейчас Яббаров очень переживает за день рождение Ларченко, ведь сначала он планировал отпраздновать его на Сейшельских островах, где уже все приготовил.

Илья Яббаров и Рита Ларченко отпразднуют день рождение девушки в Москве

Однако ребятам нужно было срочно улететь на съемки в столицу, поэтому Илье пришлось подготавливать почву для празднования такого важного дня для его любимой девушки в Москве. Яббаров подметил, что скорее всего только после праздника они с возлюбленной снова отправятся на Сейшелы строить любовь.

Нужно сказать, что в последнее время многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» заметили, что в отношениях Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко царит полная гармония. А недавний поступок мужчины до сих пор обсуждается в Сети. Дело в том, что на днях в эфир вышел очередной выпуск телепроекта, в котором участник сделал приятное своей избраннице.

Во время Лобного места Яббаров неожиданно перебил телеведущую и обратился к Ларченко, которой вновь поспешил объясниться перед всем коллективом в любви.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:13

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