Илья Яббаров и Рита Ларченко отпразднуют день рождение девушки в Москве





Сейчас Илья Яббаров и Маргарита Ларченко живут по отдельности. Не секрет, что несколько дней назад мужчину отправили на Поляну, чтобы он продолжил участвовать в конкурсе «Человек года 2018». Впрочем, эта разлука пошла парочке только на пользу.Дело в том, что Илья и Рита продолжают каждый день писать в личных микроблогах о том, что невыносимо скучают друг без друга и все время думают лишь о предстоящей встрече. Правда, оказалось, что Яббаров не только то и дело мечтает о любимой рядом, но и ломает голову над тем, как сделать ее день рождение незабываемым.Считанные часы назад Илья Яббаров опубликовал на официальном портале реалити-шоу «Дом-2» пост, в котором подчеркнул, что, невзирая на недельную разлуку, в его отношениях с Маргаритой все хорошо. Влюбленные каждый день созваниваются и списываются «по 100 раз».По словам Ильи, Рита совсем скоро должна прилететь в Москву, так как девушке тоже предстоит продолжить участие в конкурсе «Человек года 2018». Выяснилось, что сейчас Яббаров очень переживает за день рождение Ларченко, ведь сначала он планировал отпраздновать его на Сейшельских островах, где уже все приготовил.Однако ребятам нужно было срочно улететь на съемки в столицу, поэтому Илье пришлось подготавливать почву для празднования такого важного дня для его любимой девушки в Москве. Яббаров подметил, что скорее всего только после праздника они с возлюбленной снова отправятся на Сейшелы строить любовь.Нужно сказать, что в последнее время многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» заметили, что в отношениях Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко царит полная гармония. А недавний поступок мужчины до сих пор обсуждается в Сети. Дело в том, что на днях в эфир вышел очередной выпуск телепроекта, в котором участник сделал приятное своей избраннице.Во время Лобного места Яббаров неожиданно перебил телеведущую и обратился к Ларченко, которой вновь поспешил объясниться перед всем коллективом в любви.