Анна Седокова восхитила фанатов в Instagram снимок в тесном купальнике
Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram снимок в тесном купальнике. Подписчики исполнительницы были восхищены и высоко оценили ее новую публикацию.
Анна Седокова часто выкладывает в социальной сети весьма откровенные фотографии и видео. Совсем недавно знаменитость решила порадовать своих преданных поклонников и опубликована снимок, на котором она запечатлена на пляже в тесном купальнике. Исполнительница сидит в шезлонге, а перед ней стоит тарелка с нарезанным арбузом, ее образ дополнили солнцезащитные очки и повязка для волос. Комментировать свою публикацию Анна Седокова не стала, она просто поставила несколько смайликов в виде солнца, волны и сердечка.
Подписчики пришли в восторг от такой фотографии певицы, они оставили множество комплиментов и пожелали знаменитости приятного аппетита. Всего за несколько десятков минут публикация собрала более 43 тысяч лайков.
Анна Седокова часто выкладывает в социальной сети весьма откровенные фотографии и видео. Совсем недавно знаменитость решила порадовать своих преданных поклонников и опубликована снимок, на котором она запечатлена на пляже в тесном купальнике. Исполнительница сидит в шезлонге, а перед ней стоит тарелка с нарезанным арбузом, ее образ дополнили солнцезащитные очки и повязка для волос. Комментировать свою публикацию Анна Седокова не стала, она просто поставила несколько смайликов в виде солнца, волны и сердечка.
Подписчики пришли в восторг от такой фотографии певицы, они оставили множество комплиментов и пожелали знаменитости приятного аппетита. Всего за несколько десятков минут публикация собрала более 43 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:17