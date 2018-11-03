Эвелина Бледанс попросила фанатов помочь с выбором типажа подходящего ей мужчины
Эвелина Бледанс в своем Instagram-аккаунте обратилась к фанатам с неожиданным вопросом. Актриса попросила поклонников дать ей совет, какой типаж мужчины ей больше подходит.
Эвелина Бледанс свой пост сопроводила фотографиями, на которых она изображена в компании нескольких известных мужчин. Артистка спросила у подписчиков, какой тип ей больше подходит: артист, интеллектуал, спортсмен или чиновник. Фолловеры не смогли сойтись во мнении, так как были перечислены все варианты. Пользователи Сети также поделились своими представлениями о подходящем звезде спутнике жизни.
Стоит напомнить, что на днях Симона Юнусова, являющаяся матерью рэп-исполнителя Тимати, в своем аккаунте призналась подписчикам, что всю жизнь страдает из-за комплексов.
Эвелина Бледанс свой пост сопроводила фотографиями, на которых она изображена в компании нескольких известных мужчин. Артистка спросила у подписчиков, какой тип ей больше подходит: артист, интеллектуал, спортсмен или чиновник. Фолловеры не смогли сойтись во мнении, так как были перечислены все варианты. Пользователи Сети также поделились своими представлениями о подходящем звезде спутнике жизни.
Стоит напомнить, что на днях Симона Юнусова, являющаяся матерью рэп-исполнителя Тимати, в своем аккаунте призналась подписчикам, что всю жизнь страдает из-за комплексов.