Ученые: Занимающиеся спортом мужчины являются более выносливыми в сексе
Сотрудники Анкарской учебно-исследовательского больницы провели исследование на предмет взаимосвязи спорта и секса. Оказалось, что мужчины, которые часто посещают тренировки, являются в два раза выносливее в постели, чем те, кто предпочитает вести неактивный образ жизни. Материалы научной работой обнародованы в издании The Sun.
Результаты эксперимента показали, что те мужчины, которые бегали или катались на велосипеде не менее 40 минут в день, занимались сексом со своими партнершами 5,5 минут. Это же утверждение верно для 60-минутной быстрой ходьбы. Вторая группа испытуемых показала результат, равный трем минутам.
По словам ученых, чтобы повысить длительность и качество секса, мужчинам необходимо задуматься об умеренных, но регулярных физических нагрузках. Этот фактор напрямую влияет на потенцию.
Результаты эксперимента показали, что те мужчины, которые бегали или катались на велосипеде не менее 40 минут в день, занимались сексом со своими партнершами 5,5 минут. Это же утверждение верно для 60-минутной быстрой ходьбы. Вторая группа испытуемых показала результат, равный трем минутам.
По словам ученых, чтобы повысить длительность и качество секса, мужчинам необходимо задуматься об умеренных, но регулярных физических нагрузках. Этот фактор напрямую влияет на потенцию.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:00