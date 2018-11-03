Ученые: Занимающиеся спортом мужчины являются более выносливыми в сексе





Результаты эксперимента показали, что те мужчины, которые бегали или катались на велосипеде не менее 40 минут в день, занимались сексом со своими партнершами 5,5 минут. Это же утверждение верно для 60-минутной быстрой ходьбы. Вторая группа испытуемых показала результат, равный трем минутам.По словам ученых, чтобы повысить длительность и качество секса, мужчинам необходимо задуматься об умеренных, но регулярных физических нагрузках. Этот фактор напрямую влияет на потенцию.