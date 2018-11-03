АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Ученые: Занимающиеся спортом мужчины являются более выносливыми в сексе

Сотрудники Анкарской учебно-исследовательского больницы провели исследование на предмет взаимосвязи спорта и секса. Оказалось, что мужчины, которые часто посещают тренировки, являются в два раза выносливее в постели, чем те, кто предпочитает вести неактивный образ жизни. Материалы научной работой обнародованы в издании The Sun.
Ученые: Занимающиеся спортом мужчины являются более выносливыми в сексе

Результаты эксперимента показали, что те мужчины, которые бегали или катались на велосипеде не менее 40 минут в день, занимались сексом со своими партнершами 5,5 минут. Это же утверждение верно для 60-минутной быстрой ходьбы. Вторая группа испытуемых показала результат, равный трем минутам.

По словам ученых, чтобы повысить длительность и качество секса, мужчинам необходимо задуматься об умеренных, но регулярных физических нагрузках. Этот фактор напрямую влияет на потенцию.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Крым и Сочи стали самыми популярными курортами у
Ученые рассказали, как успевать высыпаться в
Пелагея и ее муж Иван Телегин посетили День
Илон Маск пожаловался, что за последний год
Сотрудники NASA обнаружили в космосе «силуэт
Ольга Бузова задумалась об удочерении ребенка
Участница шоу "Голос" Мартынова была обманута
Ксения Бородина показала в Instagram свою точёную
В ЦЕРН обнаружили «новую призрачную частицу»
Мировые продажи смартфонов значительно снизились
Ученые: Занимающиеся спортом мужчины являются
"Подводная" музыка привлекла внимание жителей
NASA и ESA опубликовали первое 8K-видео из космоса
Рита Дакота на пляжном фото напугала фанатов в
Ученые научились прятать информацию в отпечатки
Apple выпустит первый iPhone с поддержкой 5G в
В Японии ученые тестируют уникальную 7D-технологию
В Краснодарском крае произошло ДТП с участием
Учёные: После переезда в США у людей меняется
В NASA показали на фото «улыбающееся лицо»
В Израиле садовник нашел перстень с изображением
McLaren сконструировал самое быстрое дорожное
В Пенсильвании на видео попал момент реальной
Рогозин прочтет лекцию в университете главы NASA
В Москве водитель легковой машины насмерть сбил
Эвелина Бледанс попросила фанатов помочь с
Зонд OSIRIS-REx прислал NASA фотографию летящего
Анна Седокова восхитила фанатов в Instagram
Во время пожара в Самарской области погибло трое
Илья Яббаров и Рита Ларченко отпразднуют день
Просмотреть все новости