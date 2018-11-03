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В NASA показали на фото «улыбающееся лицо»

Сотрудники NASA обнародовали новое фото, на котором показано так называемое «улыбающееся лицо». Этот снимок появился на странице американского ведомства в социальной сети Instagram.
В NASA показали на фото «улыбающееся лицо»

На изображении присутствует космическое пространство, запечатленное телескопом «Хаббл». В ведомстве предложили пользователям найти «улыбающееся лицо», находящее в нижней части этого кадра. Такой эффект создается за счет рядом размещенных космических объектов.

Сотрудники NASA также напомнили, насколько высоко разрешение камеры аппарата «Хаббл». Он способен находить и изучать различные области звездообразования, а также видеть галактики во всех размерах, цветах и формах.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:00

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