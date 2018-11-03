В NASA показали на фото «улыбающееся лицо»
Сотрудники NASA обнародовали новое фото, на котором показано так называемое «улыбающееся лицо». Этот снимок появился на странице американского ведомства в социальной сети Instagram.
На изображении присутствует космическое пространство, запечатленное телескопом «Хаббл». В ведомстве предложили пользователям найти «улыбающееся лицо», находящее в нижней части этого кадра. Такой эффект создается за счет рядом размещенных космических объектов.
Сотрудники NASA также напомнили, насколько высоко разрешение камеры аппарата «Хаббл». Он способен находить и изучать различные области звездообразования, а также видеть галактики во всех размерах, цветах и формах.
На изображении присутствует космическое пространство, запечатленное телескопом «Хаббл». В ведомстве предложили пользователям найти «улыбающееся лицо», находящее в нижней части этого кадра. Такой эффект создается за счет рядом размещенных космических объектов.
Сотрудники NASA также напомнили, насколько высоко разрешение камеры аппарата «Хаббл». Он способен находить и изучать различные области звездообразования, а также видеть галактики во всех размерах, цветах и формах.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:00