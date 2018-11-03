В Израиле садовник нашел перстень с изображением Святого Николая
В Израиле садовник нашел ценный и уникальный артефакт. Речь идет о перстне, на котором присутствует изображение Святого Николая.
Во время осуществления работ по благоустройству сада было найдено бронзовое кольцо. На нем находился «человек с палкой». Это украшение заинтересовало сотрудников управления парков и заповедников Северного округа Дрора Бен-Йосефа. Находка относится к XII-XV векам. Не исключается, что на перстне изображен Святой Николай.
По словам исследователей, кольцо мог потерять один из паломников. Изначально оно было обнаружено в непосредственной близости от населенного пункта Легия, считавшегося римским фортом. Этот путь был очень популярным среди солдат и торговцев в античные времена. Затем кольцо передавалось из рук в руки. Спустя столетия перстень считался утерянным.
Во время осуществления работ по благоустройству сада было найдено бронзовое кольцо. На нем находился «человек с палкой». Это украшение заинтересовало сотрудников управления парков и заповедников Северного округа Дрора Бен-Йосефа. Находка относится к XII-XV векам. Не исключается, что на перстне изображен Святой Николай.
По словам исследователей, кольцо мог потерять один из паломников. Изначально оно было обнаружено в непосредственной близости от населенного пункта Легия, считавшегося римским фортом. Этот путь был очень популярным среди солдат и торговцев в античные времена. Затем кольцо передавалось из рук в руки. Спустя столетия перстень считался утерянным.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:54