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В Израиле садовник нашел перстень с изображением Святого Николая

В Израиле садовник нашел ценный и уникальный артефакт. Речь идет о перстне, на котором присутствует изображение Святого Николая.
В Израиле садовник нашел перстень с изображением Святого Николая

Во время осуществления работ по благоустройству сада было найдено бронзовое кольцо. На нем находился «человек с палкой». Это украшение заинтересовало сотрудников управления парков и заповедников Северного округа Дрора Бен-Йосефа. Находка относится к XII-XV векам. Не исключается, что на перстне изображен Святой Николай.

По словам исследователей, кольцо мог потерять один из паломников. Изначально оно было обнаружено в непосредственной близости от населенного пункта Легия, считавшегося римским фортом. Этот путь был очень популярным среди солдат и торговцев в античные времена. Затем кольцо передавалось из рук в руки. Спустя столетия перстень считался утерянным.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:54

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