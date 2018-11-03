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Илон Маск пожаловался, что за последний год постарел на пять лет

Миллиардер, собственник компаний Tesla и Space X Илон Маск рассказал о своей жизни в последний год. Из-за напряженного рабочего графика он постарел на пять лет.
Илон Маск пожаловался, что за последний год постарел на пять лет


В последнее время он работает по 120 часов в неделю. Это привело к постоянному стрессу и недосыпанию, что привело к многочисленным ошибкам в работе. Из-за постоянного давления он должен был прибегнуть к снотворному. Маск признается, что постоянно был на взводе из-за недосыпа. У него был выбор — не спать, но тогда мозг не будет работать, или же выпить таблетку и заснуть.

Илон Маск поспешил успокоить поклонников и рассказал, что снизил рабочий график до 80-90 часов. Он назвал такую работоспособность ошибочной и больше не будет совершать такие поступки. По условиям соглашения с Комиссией по ценным бумагам США Илон Маск ушел из состава совета директоров в Tesla после обвинений в мошенничестве. До 2021 года его заменит независимый менеджер. Однако он сохранит должность генерального директора компании.

Также Маск должен выплатить 20 миллионов долларов штрафа в пользу инвесторов. Кроме того, компания назначит двух независимых директоров.

В Комиссии по ценным бумагам США ранее заявили, что слова Илона Маска о выкупе акций у миноритариев были некорректными. Маск называл стоимость в 420 долларов за акцию, однако реальная цена была на 20% меньше. В результате этого ценные бумаги компании сперва выросли, а затем упали еще ниже предыдущей отметки. Кроме Комиссии по ценным бумагам США, в суд на миллиардера подали миноритарные акционеры, которые потеряли миллионы долларов, играя на понижение.



 
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Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:22

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