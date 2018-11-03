Ученые заметили чрезвычайную активность грязевого вулкана рядом с разломом Сан-Андреас





В Калифорнии находится Солтонское море, которое превратилось во впадину спустя некоторое время. Как считают геологи, водоем имел огромную ширину, но под воздействием внешних факторов обмелел.Местные власти намереваются соединить Солтонскую впадину и реку Колорадо, но водоем постоянно высыхает и становится источником появления неприятных запахов.Впервые о грязевом потоке стало известно в 1917 году. Спустя 35 лет вследствие таких природных аномалий возведение железнодорожных путей пришлось передвинуть на 200 метров. Еще через время грязевой источник приблизился к строительной площадке.В этом году поток стал еще более опасным. Не исключено, что в окрестностях сформировался мощный грязевой вулкан.