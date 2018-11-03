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Рогозин прочтет лекцию в университете главы NASA

Руководитель концерна «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что прочтет лекцию в Корнеллском университете (Cornell University), где учился глава NASA Джим Брайденстайн. До этого руководитель Северо-американского космического агентства выступил перед студентами МГУ им. Ломоносова.
Рогозин прочтет лекцию в университете главы NASA


Выступление Рогозина организовал Брайденстайн. Глава «Роскосмоса» отметил, что поскольку до этого его американский коллега выступил перед российскими студентами, теперь пришла его очередь прочесть лекцию американским учащимся. В ходе поездки в США Дмитрий Рогозин посетит завод Boeing, где создается новый космический пилотируемый корабль Starliner.

Отметим, что до этого Брайденстайн сообщил, что Рогозина могут вывести из санкционного списка, чтобы он мог посетить Соединенные штаты и обсудить с учеными NASA дальнейшее сотрудничество. В «Роскосмосе» указали, что никаких документов на этот счет не получали и Дмитрию Рогозину еще не открыта виза. Там указали, что главы двух космических ведомств обсуждали возможность поездки.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:37

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