Влад Соколовский отправился с новой возлюбленной на Кипр
Влад Соколовский недавно прилетел с Таиланда, где отдыхал вместе со своей новой пассией Натальей Сульяновой. Сейчас стало известно, что возлюбленные улетели на Кипр.
Влад Соколовский полетел на день рождение своего отца - Андрея Соколовского, являющегося вокалистом группы «Икс-Миссия». Известно, что в теплые края также отправилась Рита Дакота - экс-супруга певца. Она сейчас отдыхает на Бали, где посетила ЧМ по серфингу. Из-за того, что бывшие супруги публикуют в соцсети Instagram пляжные снимки, фанаты предположили, что они отдыхают по соседству. Но отец Влада Соколовского заявил, что это не так.
Стоит напомнить, что накануне известный российский фигурист Евгений Плющенко обнародовал в соцсети Instagram новый ролик, на котором показал фанатам нового члена семьи.
Влад Соколовский полетел на день рождение своего отца - Андрея Соколовского, являющегося вокалистом группы «Икс-Миссия». Известно, что в теплые края также отправилась Рита Дакота - экс-супруга певца. Она сейчас отдыхает на Бали, где посетила ЧМ по серфингу. Из-за того, что бывшие супруги публикуют в соцсети Instagram пляжные снимки, фанаты предположили, что они отдыхают по соседству. Но отец Влада Соколовского заявил, что это не так.
Стоит напомнить, что накануне известный российский фигурист Евгений Плющенко обнародовал в соцсети Instagram новый ролик, на котором показал фанатам нового члена семьи.