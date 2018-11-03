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Влад Соколовский отправился с новой возлюбленной на Кипр

Влад Соколовский недавно прилетел с Таиланда, где отдыхал вместе со своей новой пассией Натальей Сульяновой. Сейчас стало известно, что возлюбленные улетели на Кипр.

Влад Соколовский отправился с новой возлюбленной на Кипр


Влад Соколовский полетел на день рождение своего отца - Андрея Соколовского, являющегося вокалистом группы «Икс-Миссия». Известно, что в теплые края также отправилась Рита Дакота - экс-супруга певца. Она сейчас отдыхает на Бали, где посетила ЧМ по серфингу. Из-за того, что бывшие супруги публикуют в соцсети Instagram пляжные снимки, фанаты предположили, что они отдыхают по соседству. Но отец Влада Соколовского заявил, что это не так.

Влад Соколовский отправился с новой возлюбленной на Кипр


Стоит напомнить, что накануне известный российский фигурист Евгений Плющенко обнародовал в соцсети Instagram новый ролик, на котором показал фанатам нового члена семьи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:53

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