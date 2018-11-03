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Зонд OSIRIS-REx прислал NASA фотографию летящего на Землю астероида Бенну

Американский зонд OSIRIS-REx прислал на Землю новые снимки астероида Бенну. Сотрудники NASA собрали их одну в четкую фотографию, которая недавно появилась в Сети.
Зонд OSIRIS-REx прислал NASA фотографию летящего на Землю астероида Бенну

Аппарат сделал снимок, находясь в 330 км от небесного тела 29 октября. На обработку фотоматериалов ученым потребовалось четыре дня. За минуту, пока OSIRIS-REx был рядом, астероид повернулся на 1,2 градуса.

Аппарат вернется на Землю в 2023 году. Благодаря данным о составе грунта ученые смогут прояснить, как именно происходило формирование Солнечной системы и изучить возможность возведения защиты планеты от астероидов. Предположительно, в новый проект будет вложен один миллиард долларов.

NASA в рамках программы New Frontiers запустила в дальний космос три зонда. При этом астероид Бенну, диаметр которого составляет 550 м, вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите. Вероятность столкновения с небесным телом астрономы оценивают в 1:4. В случае падения Бенну на Землю произойдет взрыв, мощность которого составит 2,7 Мт в тротиловом эквиваленте.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:23

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