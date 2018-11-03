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Житель США запечатлел на отдыхе в Александрии "призрачные" пирамиды

Житель США рассказал, что недавно он отправился на отдых в Александрию, где с ним произошла необычная история. В подтверждение своих слов американец опубликовал в Сети фотографию, на которой запечатлены "призрачные" пирамиды.

Житель США запечатлел на отдыхе в Александрии "призрачные" пирамиды

Мужчина рассказал, что в Александрии была буря, которую он переждал в своем номере в отеле. Когда после ненастья американец вышел на балкон, вдалеке он заметил что-то необычное. Присмотревшись мужчина увидел 3 пирамиды, весьма похожих на аналоги Гизы, которые расположены в пригороде Каира. Житель США сначала не поверил своим глазам, ведь от того места, где он находится, до столицы Египта около 180 километров.

Также мужчина рассказал, что когда пыль опустилась на землю, а ветер полностью стих, пирамиды исчезли. Пользователи Сети решили обсудить снимок и пришли к выводу, что это мог быть разрыв в пространстве, хрономираж или оптическая иллюзия.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:55

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