Житель США запечатлел на отдыхе в Александрии "призрачные" пирамиды





Мужчина рассказал, что в Александрии была буря, которую он переждал в своем номере в отеле. Когда после ненастья американец вышел на балкон, вдалеке он заметил что-то необычное. Присмотревшись мужчина увидел 3 пирамиды, весьма похожих на аналоги Гизы, которые расположены в пригороде Каира. Житель США сначала не поверил своим глазам, ведь от того места, где он находится, до столицы Египта около 180 километров.Также мужчина рассказал, что когда пыль опустилась на землю, а ветер полностью стих, пирамиды исчезли. Пользователи Сети решили обсудить снимок и пришли к выводу, что это мог быть разрыв в пространстве, хрономираж или оптическая иллюзия.