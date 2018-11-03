"Подводная" музыка привлекла внимание жителей Пеннсвилла





Американка никогда не слышала ничего подобного, она была крайне удивлена тем, что её слух уловил довольно различимое пение, поэтому она поспешила сделать видео.Когда Кэрол вернулась домой, она стала искать информацию на просторах интернета, и довольно быстро увидела множество откликов об этой загадочной музыке. Многие жители этого городка слышали тоже самое, высказывались различные мнения, некоторые были даже довольно абсурдные, будто это музыка доносилась с машины, расположенной на противоположном берегу. Люди обращались с жалобами в полицию для того, чтобы они установили нарушителей тишины, но так никого не нашли.Эта музыка привлекла исследователей, они будут пытаться установить источник ее возникновения.