"Подводная" музыка привлекла внимание жителей Пеннсвилла
28 октября 37-летняя Кэрол Хамптон, проживающая в городке Пеннсвилл, штат Нью-Джерси, отдыхала на реке Дэлавер и оказалась очевидцем интересного звучания музыки, которое доносилось прямо со дна. Это вызвало интерес у отдыхающей, и она успела записать звук, который был слышен из воды.
Американка никогда не слышала ничего подобного, она была крайне удивлена тем, что её слух уловил довольно различимое пение, поэтому она поспешила сделать видео.
Когда Кэрол вернулась домой, она стала искать информацию на просторах интернета, и довольно быстро увидела множество откликов об этой загадочной музыке. Многие жители этого городка слышали тоже самое, высказывались различные мнения, некоторые были даже довольно абсурдные, будто это музыка доносилась с машины, расположенной на противоположном берегу. Люди обращались с жалобами в полицию для того, чтобы они установили нарушителей тишины, но так никого не нашли.
Эта музыка привлекла исследователей, они будут пытаться установить источник ее возникновения.
Американка никогда не слышала ничего подобного, она была крайне удивлена тем, что её слух уловил довольно различимое пение, поэтому она поспешила сделать видео.
Когда Кэрол вернулась домой, она стала искать информацию на просторах интернета, и довольно быстро увидела множество откликов об этой загадочной музыке. Многие жители этого городка слышали тоже самое, высказывались различные мнения, некоторые были даже довольно абсурдные, будто это музыка доносилась с машины, расположенной на противоположном берегу. Люди обращались с жалобами в полицию для того, чтобы они установили нарушителей тишины, но так никого не нашли.
Эта музыка привлекла исследователей, они будут пытаться установить источник ее возникновения.
В мире
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 13:52