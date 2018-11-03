В Гонконге умер продюсер фильмов с Брюсом Ли и Джеки Чаном Рэймонд Чоу





Как сообщает издание Associated Press, Рэймонд Чоу изначально работал журналистом, однако позднее сменил сферу деятельности, перейдя в киноиндустрию. Он оказывал помощь молодым актёрам в начале карьеры и способствовал их международной славе. Благодаря продюсеру несколько тысяч фильмов стали знаменитыми во всём мире, а также он продвигал кунг-фу.Рэймонд Чоу работал над такими кинофильмами, как «Доспехи Бога 2: Операция Кондор», «Разборка в Бронксе» и многими другими. К тому же он выступал исполнительным продюсером трилогии 90-х годов прошлого столетия «Черепашки-ниндзя». За свою жизнь Чоу в общей сложности спродюсировал более 600 картин и создал кинокомпанию Golden Harvest в Гонконге.