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В Гонконге умер продюсер фильмов с Брюсом Ли и Джеки Чаном Рэймонд Чоу

В Гонконге на 92 году жизни скончался легендарный продюсер Рэймонд Чоу. Именно этот человек открыл для зрителей таких звёзд кинематографа, как Брюс Ли и Джеки Чан.
В Гонконге умер продюсер фильмов с Брюсом Ли и Джеки Чаном Рэймонд Чоу

Как сообщает издание Associated Press, Рэймонд Чоу изначально работал журналистом, однако позднее сменил сферу деятельности, перейдя в киноиндустрию. Он оказывал помощь молодым актёрам в начале карьеры и способствовал их международной славе. Благодаря продюсеру несколько тысяч фильмов стали знаменитыми во всём мире, а также он продвигал кунг-фу.

Рэймонд Чоу работал над такими кинофильмами, как «Доспехи Бога 2: Операция Кондор», «Разборка в Бронксе» и многими другими. К тому же он выступал исполнительным продюсером трилогии 90-х годов прошлого столетия «Черепашки-ниндзя». За свою жизнь Чоу в общей сложности спродюсировал более 600 картин и создал кинокомпанию Golden Harvest в Гонконге.



 
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Культура
Добавил: Алина Сегодня, 11:28

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