«Дом-2»: Марина Тристановна пообещала устроить Татьяне Африкантовой жесткую расправу, если она снова выскажется о её дочери





И без того чересчур разговорчивая родственница Марины Африкантовой в последние несколько месяцев очень разошлась. Вместе с дочерью звезда реалити-шоу «Дом-2» продолжает бороться за главный приз в конкурсе «Человек года 2018». Правда, делает это удаленно.Практически каждый день Татьяна Владимировна выходит со своей страничке в Instagram в прямой эфир, где то и дело засаживает в полную силу конкурентов Марины и всех тех, кто хоть как-то когда-то участвовал в жизни телестройки «Дом-2».За последние несколько недель от Африкантовой-старшей, с ее острым языком пострадали Ольга Рапунцель, Илья Яббаров и даже возлюбленный ее дочери Роман Капаклы. Теперь же, как можно наблюдать, очередь дошла до бывшей участницы реалити – Таты Абрамсон (Блюменкранц).В очередной прямом эфире Татьяна Владимировна поспешила рассказать своим подписчикам, что ушлые знакомые снова обидели ее дочурку. По словам Африкантовой-старшей, не только Андрей Чуев должен Марине немаленькие деньги, но и молодая мамочка Тата, которая заняла у блондинки 300 тысяч рублей и до сей поры не вернула.Пока точно сказать сложно, правду ли говорит бывшая участница «Дома-2», так как ни Тата Абрамсон (Блюменкранц), ни Марина Африкантова никаких комментариев по поводу данной ситуации не дают. Тем не менее, мать молодой мамы уже начала рвать и метать. Несколько дней назад Марина Тристановна тоже вышла в прямой эфир, где заявила, что устроит Татьяне Владимировне безжалостную расправу.Мать Таты подчеркнула, что не станет церемониться с врагом своей наследницы и воспользуется примером Ирины Александровны Агибаловой – подаст на Африкантову-старшую в суд, чтобы государственные органы по справедливости наказали женщину за клевету. К слову, в случае с Агибаловой-старшей, суд обязал Татьяну Владимировну выплатить телебабушке почти 300 тысяч рублей за наговор.