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Система Adaptive Front Lighting System от Ford позволит фарам «читать» разметку и дорожные знаки

Новая система Adaptive Front Lighting System компании Ford позволит автомобильным фарам «читать» разметку, а также дорожные знаки. Об этом сообщили представители известного автогиганта.

Система Adaptive Front Lighting System от Ford позволит фарам «читать» разметку и дорожные знаки


Компанией Ford была презентована новая система для фар, управляющая светом. В случае настройки Adaptive Front Lighting System применяют данные о разметке, а также дорожных знаках. Руководство компании Ford решило разработать данную систему после того, как были получены результаты опроса водителей. Многие автолюбители признались, что им не особо комфортно ездить ночью из-за света автомобильных фар. В свою очередь новая система позволяет решить массу проблем. Например, это касается направления фар либо расширения обзора на перекрёстках с круговым движением.

В случае лучшего обзора водитель может лучше видеть прочих участников движения. За городом на трассе фары будут менять своё положение, ориентируясь по знакам в зависимости от поворота. Также система способна распознавать встречный транспорт, отводить от него яркий свет фар. Для внедрения новинки не требуется большой бюджет, так как многие авто оснащаются видеокамерами, учитывающими дистанцию. Разработчики Ford в ходе разработки Adaptive Front Lighting System задействовали камеру, которая расположена за салонным автомобильным зеркалом заднего вида.

Стоит напомнить, что Toyota собирается привезти в Лос-Анджелес черные версии Highlander, а также Camry, которые будут иметь имя Nightshade Edition.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:00

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