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Мать рэпера Тимати Симона Юнусова страдает из-за комплексов

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова в своем аккаунте Instagram сделала неожиданное признание. По слова женщины, она страдает из-за комплексов.

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова страдает из-за комплексов


Симона Юнусова заявила, что как у любого человека, у нее есть комплексы, с которыми она борется всю жизнь. По ее словам, она совершенно не может посещать модные магазины, что является для нее жутким дискомфортом и ее «личным адом». В чем причина данных проблем, мама Тимати не знает. Свой пост она сопроводила фото, под которым попросила подписчиков не делать ей комплиментов, а обсудить ситуацию. Публикация за сутки собрала свыше 164 лайков и более 5,2 тысяч комментариев. По словам фолловеров, Симона Юнусова потрясающая женщина, вокруг которой много внимания, что немного ее напрягает. Некоторые фанаты поделились ссылкой на онлайн школу по стилю, в которой быстро «вправят мозги» без каких-либо психологов.

Стоит напомнить, что Сергей Лазарев в своем микроблоге показал фанатам, как он на концерте в Комсомольске-на-Амуре сделал акробатический прыжок.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:30

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