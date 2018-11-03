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Ученые выяснили, что стресс уменьшает объем серого вещества в мозге

Ученые из Калифорнийского университета в ходе нового исследования выяснили, что хронический стресс уменьшает объем серого вещества в мозге. Оно отвечает за мысли человека и создает новые воспоминания.
Ученые выяснили, что стресс уменьшает объем серого вещества в мозге

Исследователи считают, чтобы справиться со стрессом нужно изменить свой образ жизни. Желательно раньше ложиться и просыпаться, отказаться от обработанной пищи, а также избегать ситуаций, которые могут вызвать такие негативные процессы в организме. Специалисты провели эксперимент, в котором сравнивали у испытуемых уровни кортизола, который еще называют гормон стресса, а также проверили память и внимание.

Выяснялось, что люди, у которых уровень кортизола был выше, чем у остальных, имели низкий объем мозга. Оказалось, что подобные результаты более заметны у женского пола. Но ученым потребуются дополнительные исследования для более точных результатов.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:23

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