Винтовка Мосина восхитила иностранного любителя оружия
Иностранного любителя оружия из Венгрии восхитила легендарная винтовка Мосина. На сегодняшний день оружие показывает высокие характеристики и остается отличной винтовкой.
Эксперт после выстрелов из «Мосинки» с расстояния 50 и 100 метров похвалил винтовку и заявил, что «она сурова, как и русская зима». Однако оружейник отметил корреспонденту «Слово и дело», что для него ствол несколько тяжеловат, но это никак не отражается на точности стрельбы.
Также он указал, что при использовании винтовки нужно быть готовым к сильной отдаче, и она отлично подойдет для охоты. В завершение венгерский специалист отметил, что винтовка Мосина является грозным оружием и, как и большинство советского вооружения, имеет простую конструкцию, что облегчает уход за ним.
Винтовка Мосина поступила на вооружение Российской имперской армии в 1891 году. Массово использовалась в период до 1950 года и неоднократно модифицировалась. Состояла на вооружении армий более 20 стран. В общей сложности было выпущено более 37 миллионов единиц не только в России, но и в США и Франции. Стреляет патронами калибром 7,62 мм на максимальной дальности 2 километра.
Эксперт после выстрелов из «Мосинки» с расстояния 50 и 100 метров похвалил винтовку и заявил, что «она сурова, как и русская зима». Однако оружейник отметил корреспонденту «Слово и дело», что для него ствол несколько тяжеловат, но это никак не отражается на точности стрельбы.
Также он указал, что при использовании винтовки нужно быть готовым к сильной отдаче, и она отлично подойдет для охоты. В завершение венгерский специалист отметил, что винтовка Мосина является грозным оружием и, как и большинство советского вооружения, имеет простую конструкцию, что облегчает уход за ним.
Винтовка Мосина поступила на вооружение Российской имперской армии в 1891 году. Массово использовалась в период до 1950 года и неоднократно модифицировалась. Состояла на вооружении армий более 20 стран. В общей сложности было выпущено более 37 миллионов единиц не только в России, но и в США и Франции. Стреляет патронами калибром 7,62 мм на максимальной дальности 2 километра.
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:34