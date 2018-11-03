Яна Рудковская в Instagram рассказала «историю своей жизни»
Яна Рудковская на своей странице в Instagram опубликовала короткий видеоролик, поведав подписчикам «историю своей жизни». Звезда рассказала о себе и о том, что нужно делать, чтобы она была яркой и насыщенной.
Ролику Яна Рудковская дала название «Манифест внутренней красоты», видео посвящено женщинам, в нём рассказывается, как идти вперёд, добиваясь лучших результатов. Для этого приходится быть иногда твёрдой и резкой, а также нужно знать чего хочешь, и верить в свои желания. В описании к публикации супруга олимпийского чемпиона отметила, что этот видеоролик для неё очень важен.
Среди подписчиков Яны Рудковской пост вызвал неоднозначную реакцию. Часть поклонников пришли к выводу, что продюсер говорит не искренне, а некоторым видео понравилось, они пришли в восторг от рассказа знаменитости о себе. На данный момент публикация набрала более 322 «лайков».
Ролику Яна Рудковская дала название «Манифест внутренней красоты», видео посвящено женщинам, в нём рассказывается, как идти вперёд, добиваясь лучших результатов. Для этого приходится быть иногда твёрдой и резкой, а также нужно знать чего хочешь, и верить в свои желания. В описании к публикации супруга олимпийского чемпиона отметила, что этот видеоролик для неё очень важен.
Среди подписчиков Яны Рудковской пост вызвал неоднозначную реакцию. Часть поклонников пришли к выводу, что продюсер говорит не искренне, а некоторым видео понравилось, они пришли в восторг от рассказа знаменитости о себе. На данный момент публикация набрала более 322 «лайков».
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Добавил: Алина Сегодня, 11:14