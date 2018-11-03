В Лондоне будут читать лекции при помощи голограмм





Данная технология разработана канадской компанией AHRT Media. Первая публичная демонстрация прошла в четверг, 1 ноября, на конференции, посвященной участию женщин в индустрии высоких технологий. В презентации приняли участие доктор философии, эксперт программы бизнес-аналитики Гарварда и «женщина 2018 года» по версии Google Мэрили Ника, а также основательница организации TechGirlz и Женского технического саммита Трейси Уэлсон-Россман и член совета директоров фонда Forte Foundation Диана Морган. Они появились перед студентами в виде голограмм, находясь в студиях в Лондоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Лекторы видели зал и тех, кто задает вопросы. Отмечается, что подобные студии работают не только в США и Великобритании, но и в Сингапуре и Канаде.По словам директора лаборатории образовательных технологий Школы бизнеса Имперского колледжа Давида Лефевра, новый продукт разрушит границы традиционного образования при помощи интерактивного общения, что пойдет на пользу ученым и студентам.