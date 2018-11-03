Валерия Бугорская в эфире шоу "Голос" покорила судей исполнением хита Монеточки





Песня, в исполении Валерии понравилось рэперу Василию Вакуленко, более узнаваемому как участник группы Баста, именно он уже в начале выступления повернулся, показав одобрение, ближе к завершению уже пел в унисон участнице. Рэпер утверждает, что исполнение очень понравилось.Шнуров остался недоволен, так как считает это исполнение на четверочку. Он высказал свое мнение о диапазоне голоса Валерии Бугорской - это послужило темой спора с Бастой. Василий Вакуленко ответил так основателю группы "Ленинград": "У вас тоже нет диапазона, но вы же поёте, Сергей".Судья Константин Меладзе доволен выступлением Бугорской, высказал даже мнение о том, что именно такая искренняя подача музыкального исполнения, будет хорошим помощником в творчестве конкурсантки.В составе жюри, также присутствовала певица, Ёлка, которая была восхищена Валерией, тем как ей удалось создать отличное настроение в зале, во время конкурса.Валерия Бугорская смогла растопить сердца судей и зрителей в зале. Она прошла отбор, у неё получилось войти в состав участников шоу "Голос"