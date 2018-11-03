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Валерия Бугорская в эфире шоу "Голос" покорила судей исполнением хита Монеточки

На Первом канале 2 ноября прошли очередные музыкальные выступления в выпуске шоу "Голос". 19- летняя Валерия Бугорская из Барнаула исполнила песню Монеточки, покорив своим выступлением судей.
Валерия Бугорская в эфире шоу "Голос" покорила судей исполнением хита Монеточки


Песня, в исполении Валерии понравилось рэперу Василию Вакуленко, более узнаваемому как участник группы Баста, именно он уже в начале выступления повернулся, показав одобрение, ближе к завершению уже пел в унисон участнице. Рэпер утверждает, что исполнение очень понравилось.

Шнуров остался недоволен, так как считает это исполнение на четверочку. Он высказал свое мнение о диапазоне голоса Валерии Бугорской - это послужило темой спора с Бастой. Василий Вакуленко ответил так основателю группы "Ленинград": "У вас тоже нет диапазона, но вы же поёте, Сергей".

Судья Константин Меладзе доволен выступлением Бугорской, высказал даже мнение о том, что именно такая искренняя подача музыкального исполнения, будет хорошим помощником в творчестве конкурсантки.

В составе жюри, также присутствовала певица, Ёлка, которая была восхищена Валерией, тем как ей удалось создать отличное настроение в зале, во время конкурса.

Валерия Бугорская смогла растопить сердца судей и зрителей в зале. Она прошла отбор, у неё получилось войти в состав участников шоу "Голос"



 
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ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 12:07

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