Учёные: Папилломавирус достался людям от неандертальцев





Специалисты из Медицинского колледжа им. Эйнштейна в Нью-Йорке обнаружили новые данные о папилломавирусе человека, которые подтверждают то, что он достался людям от неандертальцев. Особенно учёных интересовали наиболее опасные штаммы HPV18 и HPV16, передающиеся через сексуальный контакт и вызывающие рак шейки матки вместе с другими злокачественными образованиями в области половых органов. Выделив частицы двух вирусов из организма заражённых макак и обезьян саймири, эксперты сравнили их геномы и заметили сходство, свидетельствующее как раз о том, что ВПЧ у них развился ещё до того, как был впервые обнаружен в человеческом организме.Учёные пришли к выводу, что папилломавирус начал широко развиваться в период расселения неандертальцев по территории континента обитания, в результате чего изначально разделился из двух на четыре типа, а перейдя к человеку, достиг уже более 600 известных видов.