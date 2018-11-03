Учёные: Папилломавирус достался людям от неандертальцев
Американские учёные заявили, что папилломавирус человека достался людям ещё от неандертальцев. Новое исследование позволило определить, что ВПЧ существовал задолго до отделения человеческой линии от приматов.
Специалисты из Медицинского колледжа им. Эйнштейна в Нью-Йорке обнаружили новые данные о папилломавирусе человека, которые подтверждают то, что он достался людям от неандертальцев. Особенно учёных интересовали наиболее опасные штаммы HPV18 и HPV16, передающиеся через сексуальный контакт и вызывающие рак шейки матки вместе с другими злокачественными образованиями в области половых органов. Выделив частицы двух вирусов из организма заражённых макак и обезьян саймири, эксперты сравнили их геномы и заметили сходство, свидетельствующее как раз о том, что ВПЧ у них развился ещё до того, как был впервые обнаружен в человеческом организме.
Учёные пришли к выводу, что папилломавирус начал широко развиваться в период расселения неандертальцев по территории континента обитания, в результате чего изначально разделился из двух на четыре типа, а перейдя к человеку, достиг уже более 600 известных видов.
Специалисты из Медицинского колледжа им. Эйнштейна в Нью-Йорке обнаружили новые данные о папилломавирусе человека, которые подтверждают то, что он достался людям от неандертальцев. Особенно учёных интересовали наиболее опасные штаммы HPV18 и HPV16, передающиеся через сексуальный контакт и вызывающие рак шейки матки вместе с другими злокачественными образованиями в области половых органов. Выделив частицы двух вирусов из организма заражённых макак и обезьян саймири, эксперты сравнили их геномы и заметили сходство, свидетельствующее как раз о том, что ВПЧ у них развился ещё до того, как был впервые обнаружен в человеческом организме.
Учёные пришли к выводу, что папилломавирус начал широко развиваться в период расселения неандертальцев по территории континента обитания, в результате чего изначально разделился из двух на четыре типа, а перейдя к человеку, достиг уже более 600 известных видов.
Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 11:00