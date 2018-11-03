Валентин Коробков рассказал, что брак Ольги Бузовой распался только из-за Тарасова

По его словам, виновником краха семейного счастья звезды стал футболист Дмитрий Тарасов. После развода с ним Бузова выглядела опустошенной. Кроме того, Коробков считает, что вина в разрыве отношений всегда лежит на мужчине.Сам же Валентин ради встречи с Ольгой Бузовой прошел пешком 300 километров до Рима. Туда он пришел с травмированным глазом, но это не помешало встрече с завидной невестой. Однако, она ответила отказом, мотивируя это тем, что сердце уже занято.Кстати, Валентин Коробков поделился некоторыми подробностями своего участия в шоу на канале «ТНТ». Так, его обвинили в том, что он отбывал наказание в местах лишения свободы.Кроме того, у Коробкова сложились напряженные отношения с другими участниками и самими организаторами проекта. Он даже был некоторое время вынужден жить в лесу.Дальше, по словам Валентина, продюсеры купли ему билет в Италию, вернули документы и мобильный телефон. Однако он в последний момент сбежал и решил проделать пеший, но дальний путь.В заключение Коробков поделился впечатлениями о победителе, производителе сыра Денисе Лебедеве. По его мнению, участие Лебедева в шоу было элементарным пиаром.