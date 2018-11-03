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Валентин Коробков рассказал, что брак Ольги Бузовой распался только из-за Тарасова

Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков поделился своими откровениями.

По его словам, виновником краха семейного счастья звезды стал футболист Дмитрий Тарасов. После развода с ним Бузова выглядела опустошенной. Кроме того, Коробков считает, что вина в разрыве отношений всегда лежит на мужчине.

Валентин Коробков рассказал, что брак Ольги Бузовой распался только из-за Тарасова

Сам же Валентин ради встречи с Ольгой Бузовой прошел пешком 300 километров до Рима. Туда он пришел с травмированным глазом, но это не помешало встрече с завидной невестой. Однако, она ответила отказом, мотивируя это тем, что сердце уже занято.

Кстати, Валентин Коробков поделился некоторыми подробностями своего участия в шоу на канале «ТНТ». Так, его обвинили в том, что он отбывал наказание в местах лишения свободы.

Валентин Коробков рассказал, что брак Ольги Бузовой распался только из-за Тарасова

Кроме того, у Коробкова сложились напряженные отношения с другими участниками и самими организаторами проекта. Он даже был некоторое время вынужден жить в лесу.

Дальше, по словам Валентина, продюсеры купли ему билет в Италию, вернули документы и мобильный телефон. Однако он в последний момент сбежал и решил проделать пеший, но дальний путь.

Валентин Коробков рассказал, что брак Ольги Бузовой распался только из-за Тарасова

В заключение Коробков поделился впечатлениями о победителе, производителе сыра Денисе Лебедеве. По его мнению, участие Лебедева в шоу было элементарным пиаром.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:33

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